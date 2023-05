‘Un donatore moltiplica la Vita’, convegno della Regione con le comunità religiose

Martedì 9 Maggio alle ore 16:00 presso l’auditorium della Regione Campania al centro direzionale si terrà un convegno “La donazione degli organi nel dialogo interreligioso”. Un convegno voluto dalla Dott.ssa Focaccio , responsabile servizio divulgazione donazione organi, tessuti e cellule della Regione Campania , per intrecciare un dialogo con le diverse comunità religiose presenti sul territorio campano, interverranno infatti le maggiori personalità di spicco della religione taoista, di quelala islamica, di quella ebraica e naturalmente di quella cattolica cristiana.

A moderare l’evento sarà il Presidente Dr. Antonio Gialanella, avvocato Generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli; porteranno i saluti l’Avv. Antonio Postiglione, Direttore Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario della Regione Campania, il Dr. Massimo Cardillo, Direttore CNT ed il Dr. Antonio Corcione Direttore CRT.

Le conclusioni affidate a Sua Eccellenza Mons. Gaetano Castello, Vescovo Ausuliare Arcidiocesi di Napoli.

Questo convegno è volto all’interazione positiva e cooperativa fra gruppi di persone appartenenti a differenti tradizioni religiose, affinché il dialogo con le altre religioni si svolga in modo adeguato, con un atteggiamento di ascolto, di stima e di rispetto su temi così importanti come la donazione di organi e tessuti.

Testimonial Dr. Franco Martino e l’Avv. Michele Bisceglie; donatore d’eccezione sarà Francesco Cicchella.