“Un dono per capello”: iniziativa di solidarietà per la Fondazione santobono Pausillipon

Torna il tradizionale appuntamento con la beneficenza da parte di Di Benedetto Parrucchieri, che anche quest’anno ha realizzato una iniziativa a favore della Fondazione Santobono Pausilipon con l’obiettivo di sostenere le attività quotidiane e l’impegno di ricerca a favore dei piccoli pazienti oncologici in cura presso l’omonima Azienda ospedaliera.

“A Natale un dono per capello” è il titolo della giornata di solidarietà svoltasi nei giorni scorsi attraverso la quale il gruppo Di Benedetto Parrucchieri ha donato parte dell’incasso dell’attività alla Fondazione diretta da Flavia Matrisciano e nata nel 2010 con l’obiettivo di supportare l’AORN Santobono Pausilipon nel costante miglioramento della qualità di vita e di cura per i piccoli pazienti e i loro familiari.

Una storia, quella del gruppo Di Benedetto parrucchieri e dei tre soci Giuseppe, Salvatore e Michele Di Benedetto iniziata 10 anni fa e che è cresciuta nel tempo con un costante e straordinario successo fino a raggiungere oggi quota 23 negozi distribuiti in tutta la Campania (fra questi gli store di Napoli in via Duomo, via Chiaia, Porta Nolana, Posillipo e Fuorigrotta) e con due prossime nuove aperture previste a Napoli ai Colli Aminei e a piazza Dante.