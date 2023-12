Un elicottero si schianta sull’autostrada M40 a Madrid

Tre persone leggermente ferite

Madrid, 1 dic. (askanews) – Tre persone sono rimaste leggermente ferite nello schianto di un elicottero sull’autostrada M40 a Madrid. Due dei feriti erano a bordo e sono stati portati in ospedale dai servizi di emergenza. Il terzo ferito era un automobilista che viaggiava in autostrada. Poco dopo il decollo, il pilota per cause ancora da accertare ha perso il controllo del velivolo, che si è schiantato, secondo quanto riferito dai media locali. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti.