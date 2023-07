ROMA (ITALPRESS) – Via libera al fondo da 25 milioni per la promozione di Dop e Igp. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sancito l’Intesa sul decreto che definisce i criteri e le modalità di utilizzo di una quota parte del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

