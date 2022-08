Un Forum permanente sul turismo a Napoli. Le associazioni scrivono a Fiola: Si segua l’esempio di Salerno

Numerose associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina, di Capri e di Gragnano chiedono al presidente della Camera di commercio di Napoli di seguire l’esempio di Salerno, il cui ente camerale, assieme alle principali associazioni di settore, ha attivato il “Forum sul turismo”. Ecco il testo della lettera indirizzata al presidente Ciro Fiola.

Gentile presidente Fiola

Abbiamo appreso che la Camera di Commercio di Salerno unitariamente alle Associazioni principali di settore, ha attivato il “Forum sul turismo”.

Un appuntamento di dibattiti incontri e proposte dedicate al mondo del turismo provinciale a 360 gradi, non più settoriale ma con la regia camerale che metterà al centro l’impresa e l’imprenditore, i territori e le istituzioni.

Le chiediamo di valutare di seguire lo stesso percorso a Napoli e Provincia attraverso l’Istituzione di un Forum Permanente sul Turismo che con metodo e il coinvolgimento delle varie associazioni direttamente e indirettamente collegate al settore,possa mettere in campo iniziative e proposte fondamentali per affrontare un futuro pieno di incognite e difficoltà.

Le potenzialità del Turismo locale sono enormi ma è fondamentale un lavoro metodologico e condiviso.

Siamo sicuri che Lei valuterà positivamente questa nostra proposta .

In attesa di un Suo riscontro la salutiamo cordialmente

I firmatari

Sergio Fedele

Atex Campania

Vincenzo Ercolano

Confcommercio Sorrento

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Mauro Di Maio

Chiavi d’Oro-Faipa

Giulio Galano

Campania Felix

Fabio Colucci

Club dei 500

Nino Aversa

Sorrento Coast Experience

Marcello Aversa

Peninsulart

Antonino Maione

Uais

Graziano d’Esposito

Atex Isola di Capri

Vincenzo Scola

Atex Gragnano