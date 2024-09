Un francobollo per l’Italia Paese Ospite d’onore alla Buchmesse

Milano, 17 set. (askanews) – Un francobollo dedicato all’Italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024: si è tenuta nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy la cerimonia di emissione, si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

Il francobollo, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane, ripropone il logo della partecipazione con il motto “Radici nel futuro” e i colori del tricolore rappresentati in un libro aperto da cui nasce un germoglio, simbolo di crescita e in grado di proiettare verso il futuro. Il foglietto ritrae Dante Alighieri e Alessandro Manzoni, due giganti della nostra letteratura nonché ‘padri’ – in epoche diverse – della lingua italiana, impegnati a sorreggere un libro in cui è incastonato il francobollo. L’immagine simboleggia idealmente il collegamento tra due mondi diversi ma non paralleli quando si parla di cultura: passato e futuro.

“I francobolli storicamente viaggiano e fanno viaggiare. Per questo sono grato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane per l’emissione, la produzione e la distribuzione di questo esemplare che conserverà e proietterà nel tempo lo straordinario viaggio dell’Italia Ospite d’Onore alla Buchmesse di Francoforte. Spero che il francobollo dedicato a questa storica partecipazione possa rappresentare un ulteriore invito a scoprire e condividere la bellezza della lettura”, ha dichiarato il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia, quale Paese d’onore, alla Fiera del Libro di Francoforte 2024, Mauro Mazza.

Durante la cerimonia di presentazione sono intervenuti il ministro Adolfo Urso, il commissario straordinario Mauro Mazza, responsabile Marketing della Filatelia di Poste Italiane Poste Italiane Giacomo Pacchioni, il membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Flavia Scarpellini. Presente anche il presidente della commissione Cultura del Senato Roberto Marti. Le conclusioni sono state affidate al ministro della Cultura Alessandro Giuli.

La 76esima edizione della Buchmesse di Francoforte si terrà dal 16 al 20 ottobre. Alla partecipazione dell’Italia come Ospite d’Onore stanno collaborando numerose istituzioni e partner, tra cui il ministero della Cultura, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell’Agricoltura, l’ambasciata d’Italia a Berlino, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Centro per il libro e la lettura e l’Associazione Italiana Editori che ha curato il programma letterario e professionale.