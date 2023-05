Un fumetto contro il bulismo, l’Uomo Elastico di Bellino e Cossentino arriva a scuola

Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, venerdì 28 aprile hanno presentato alla scuola Nicola Romeo a Sant’Antimo il libro-fumetto: “L’uomo elastico”. Un grande successo e partecipazione da parte degli studenti e dei loro insegnanti di tutte le scuole del territorio

L’Uomo Elastico ha girato l’Italia con un tour di presentazioni da Sud al Nord: tra le tappe più importanti, la Dimora del Confino di Cesare Pavese, a Brancaleone, in Calabria, e Venezia, durante il Festival del Cinema, dove il libro è stato presentato durante il talk show ” Il Salotto delle Celebrità”, nelle trasmissioni TV Mattina Live (Canale8) Studio Mattina (Canale 9), Fatti e Storie da raccontare (Sky), Non Solo Storie New Radio Network. Tra le ultime presentazioni alla libreria “Io ci sto”, al Vomero (Napoli).

L’Uomo Elastico è tratto dal cortometraggio ” Elastic Heart” diretto dal regista e sceneggiatore Giuseppe Cossentino, in concorso al David Di Donatello 2023. Il cortometraggio è vincitore di diversi riconoscimenti, come due Oscar del Web e migliore sceneggiatura e miglior trailer, nonché tra i 10 miglior pitch Trailer al Trailers Film Fest 2020.

La storia di Nunzio Bellino ha avuto l’attenzione dei media nazionali e internazionali e di Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele su Rai 1, che lo consacrato simbolo italiano antibullismo e delle patologie rare. Hanno dialogato con gli autori Francesca Beneduce, giornalista e criminologa ed Edda Cioffi, psicologa- psicoterapeuta e docente.

Ha moderato il giornalista Giuseppe Nappa direttore responsabile del quotidiano online Occhio All’Artista Magazine.

Giuseppe Cossentino durante la presentazione dichiara: “Sono emozionato ed orgoglioso di presentare questa graphic novel in una scuola, luogo di cultura e di emancipazione sociale per poter far conoscere una sindrome rara, come la Ehlers- Danlos ed educare all’inclusione, alla diversità, un pubblico così giovane che rappresenta le generazioni future, per dire Stop al bullismo e a qualsiasi forma di discriminazione. Bello condividere la storia del supereroe Nunzio Bellino, “Elastic Man” con voi giovanissimi studenti”.

Nunzio Bellino, invece ha recitato un toccante monologo sulla diversità con una prorompente forza recitativa che ha emozionato insegnanti e studenti.

Sono intervenuti il sindaco Massimo Buonanno e gli assessori Alessandra Vergara e Carolina Brunaccini.

Durante la presentazione è stato proiettato anche il corto “Elastic Heart” interpretato dallo stesso Bellino scritto e diretto da Giuseppe Cossentino già Oscar italiano del web.

Studenti e insegnanti hanno fatto selfie di gruppo con i due autori, Bellino e Cossentino e facendosi autografare il libro-fumetto. Inoltre, i due autori sono stati premiati con due targhe per il grande successo della storia di Nunzio, per la loro professionalità, la condivisione di questa storia finita sulle cronache nazionali e il lavoro di questi anni.