Dall’archiviazione analogica all’archiviazione digitale, il salto tecnologico ha permesso ai visionari creativi di osservare l’Universo Salute con nuovi occhi. La crescita esponenziale nella potenza di calcolo e il Quantum Computing in vista rendono possibile l’impensabile. Si pensi alla genomica e alle soluzioni in silicio altamente integrate per la trasmissione digitale a banda larga di dati, voci e video che hanno trasformato la progettazione e lo sviluppo accelerato dei vaccini. Per il futuro, c’è da guardare con immaginazione dove la salute digitale e l’intelligenza artificiale avranno progressivamente un impatto sulla durata della vita umana sostenuta dalla medicina di precisione personalizzata. È confortante vedere gli studenti di ingegneria e i loro professori collaborare con i medici per plasmare un futuro di scoperte senza fine.

From analogical to digital archiving, the technological leap has enabled creative visionaries to view the Health Universe with new eyes from ana- logue to digital archiving. The exponential growth in computing power and Quantum Computing within sight make the unthinkable possible. Think of genomics and the highly integrated silicon solutions for broadband digital transmission of data, voice and video, transforming vaccines’ design and accelerated development. For the future, we have to look imaginatively at where digital health and artificial intelligence will progressively impact the human lifespan supported by customised precision medicine. It is comforting to see engineering students and their professors collaborate with doctors to shape a future of endless discovery.

piero.formica@gmail.com