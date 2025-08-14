Un giorno da leoni senza una vigilia che aiuti a ricordarlo come tale

Di solito il giorno che precede quello in cui si ricorda qualcosa di buono o non buono con raggio di interesse più o meno ampio, è definito vigilia. Un esempio per tutti è il Natale, la cui vigilia è piena di eventi che saranno ricordati con maggiore enfasi nel corso della giornata al centro dell’attenzione generale. Proprio oggi, a poche ore dall’inizio dei lavori che potrebbero influenzare pesa temente il corso della Storia, la maggior parte della popolazione che, dall’inizio dell’anno, ha finora lavorato sodo, è immersa fino.alle orecchie nell’organizzazione di una pausa di relax, in sede o in trasferta. È solo Il primo segno tangibile dello scarso interesse per ciò che è stato ipotizzato per domani. Intanto è fin.d’ora facilmente riscontrabile nei nuclei sociali di ogni genere e specie che per tutti o quasi oggi è un giorno lavorativo come gli altri, caratterizzato, senza prenderla in prestito.da nessuno, dall’attesa spasmodica di fare una pausa rigenerante. Non fosse per altro che riacquistare il vigore necessario per.affrontare ciò che resta dell’anno. Tanto per il ricordo vivo di aver trascorso qualche giornata di soli riposo e divertimento. Non si propongono con simili caratteristiche i commenti e le dichiarazioni dei direttamente interessati che, in poche ore, sono diventate di dominio pubblico. Trump ha fatto sapere a Putin che per lui saranno guai se non arresterà subito le operazioni di bombardamento sull’ Ucraina. Se non è una minaccia nel vero senso della parola, quelle che si scagliarono Kennedy e Kruscev durante la crisi di Cuba dei primi anni ’60 potrebbero essere interpretati come frizzi e.lazzi. Fatti per esorcizzare l’installazione sull’ isola di missili armati e non solo, pur essendo quegli ordigni puntati su Washington. Quanto sta accadendo ora tra Trump e Putin va ben oltre la schermaglie tra due figuri che vogliono spartirsi il mondo, prendendo in giro tutti e tutto con la piena coscienza di farlo. A tal punto la vicenda si tinge di giallo, per una serie di circostanze, alcune di esse già in fase di passaggio da ipotesi di studio a azioni concrete e quindi efficaci. Come si può lasciar passare senza commenti la burla di un incontro che vede i due partecipanti armati fino ai denti, sebbene per ora solo come stato d’animo? E mentre l”umanità si prepara a assistere a tale triste commedia, sulla superficie terrestre si stanno preparando operazioni da film, nello specifico delle azioni con alta probabilità di finire male con tutto quanto può a ciò.conseguire. C’è da segnalare ancora che per i cattolici, il 15 di agosto ricorre.la festività.religiosa dell Assunta. Essa vuol commemorare l’episodio della Madonna che alla fine dei suoi giorni fu richiamata in cielo ancora corredata delle sue spoglie mortali, per effetto della meglio conosciuta transustanziazione.

Chi comanda in Alto Loco potrebbe dire di non essere in grado di ripetere un prodigio di tale portata. Sperare non costa niente e…chissà? Non resta che augurare al mondo buona fortuna. Senza dimenticare di aggiungere. Buon ferragosto…a prescindere.