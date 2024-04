Un italiano su cinque beve vino quotidianamente

ROMA (ITALPRESS) – Il settore vinicolo italiano è da sempre un’eccellenza del nostro Paese e i grandi vini italiani sono espressione del Made in Italy in tutto il Mondo. Buona parte degli italiani concordano su questo aspetto: quasi il 70% della popolazione, infatti, ritiene i vini italiani al primo posto nel mondo per qualità. Restano dei dubbi, però, sull’effettiva valorizzazione di questo comparto. Infatti il campione si divide tra chi ritiene adeguatamente valorizzato questo settore e chi meno, mentre solo il 3,7% degli intervistati non giudica il settore vinicolo come una risorsa. Nel complesso quasi 9 italiani su 10 dichiarano di consumare vino, anche se con frequenze e modalità diverse. Un quarto degli italiani, infatti, si concede questo piacere solo raramente e in determinate occasioni e un altro quarto si limita a 2-3 volte a settimana, mentre per 1 italiano su 5 rappresenta una consuetudine quotidiana. Tra le preferenze dei consumatori di vino svettano i rossi nel loro complesso, seguiti dai bianchi e dagli spumanti e champagne. Questi ultimi particolarmente preferiti dai giovani tra i 18 e i 24 anni grazie anche ad un maggior consumo durante gli aperitivi.

Dati Euromedia Research per Porta a Porta – Realizzato il 08/04/2024 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

– foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).