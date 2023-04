Nel 2022 il numero totale dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi soggetti ad Irpef per l’anno d’imposta 2021 è pari a circa 41,5 milioni, in leggero aumento rispetto all’anno precedente. L’imposta netta totale dichiarata è pari a 171 miliardi, in crescita del 7,4% rispetto al 2020. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

mgg/gtr