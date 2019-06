Un leader combina conformità e innovazione

Io non ho paura di un esercito di leoni, se sono condotti da una pecora.

Io temo un esercito di pecore, se sono condotte da un leone

Alessandro Magno

di Ugo Righi

La leadership consiste nel creare patrimonio agendo sulle componenti interne di un sistema allo scopo di aumentare l’integrazione interna e agire con successo nei confronti delle variabili del sistema esterno.

Credo siano quattro le principali componenti di un comportamento di chi ha potere che genera potere inteso come diffusione della potenzialità di ottenere o impedire cambiamenti di valore agendo su aspetti che presidiano la conformità e aspetti che presidiano l’integrità.

Il primo: ha una prospettiva profondamente etica consapevole che il suo comportamento determina la realtà, quindi presidia gli standard di funzionamento che sono imposti dall’esterno, ma governa con integrazioni e modelli di funzionamento determinando standard interni coerenti con le variabili di business.

Il secondo: cerca di prevenire pratiche scorrette, soprattutto se sono perseguibili legalmente, ma realizza condotte e comportamenti responsabili in cui i soggetti hanno chiaro il valore anche delle pratiche “imposte”.

Il terzo: la leadership è orientata dal rispetto formale del funzionamento ma è sviluppata da pratiche di management che danno senso logico alle azioni, soprattutto quelle di sviluppo del capitale umano.

Il quarto: c’è una ridotta discrezionalità rispetto ai metodi che implicano penalità a fronte trasgressioni, ma si punta sulla formazione, sull’esempio del comportamento del leader, sull’ottimizzazione dei processi allo scopo di potenziare il sistema e ridurre gli sprechi.

In sostanza i sistemi di governo espressi da leader consistenti combinano in modo equilibrato l’ingiunzione di base che può essere espressa dal dovere e quella che invece è spinta dal piacere.

Combina in modo equilibrato la prima spinta che da sola diventerebbe rigidità e della seconda che da sola diventerebbe caos.