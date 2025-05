Un lungo applauso per Leone XIV: il nuovo Papa accolto con affetto e fede in Piazza San Pietro

È cominciato con un lungo e caloroso applauso il pontificato di Papa Leone XIV, accolto da decine di migliaia di fedeli riuniti in Piazza San Pietro per la messa solenne d’inizio del pontificato. Il nuovo pontefice è giunto in processione dalla Basilica Vaticana, facendo il suo ingresso sul sagrato tra l’emozione collettiva dei presenti, in una cerimonia densa di simboli e partecipazione.

Prima dell’inizio della celebrazione, Papa Leone XIV ha reso omaggio all’immagine della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, un gesto che ha immediatamente richiamato l’attenzione dei fedeli e della stampa, sottolineando il profondo legame mariano del nuovo vescovo di Roma. Con semplicità e devozione, il pontefice ha dato il via a un rito ricco di spiritualità e speranza.

Sono oltre quattromila i concelebranti alla messa di insediamento di Papa Leone. Sul sagrato ci sono 200 cardinali e 750 tra vescovi e sacerdoti. Altri tremila preti concelebranti sono nel primo settore della piazza sulla sinistra guardando la basilica; presenti a Piazza San Pietro anche 400 tra diaconi e sacerdoti concelebranti che distribuiranno la comunione.

La cerimonia si è svolta sotto stretta sorveglianza: una flotta di droni della Polizia ha garantito una visione completa dall’alto dell’area vaticana, assicurando il controllo del graduale e continuo afflusso dei pellegrini. Un imponente dispositivo di sicurezza ha gestito con ordine i movimenti intorno alla piazza.

Grande anche la partecipazione interreligiosa: oltre ai fedeli cattolici, erano presenti rappresentanti di diverse confessioni religiose, tra cui membri della comunità ebraica, musulmana, induista, buddista, sikh, zoroastriana e gianista, testimoniando lo spirito di dialogo e apertura che già contraddistingue l’inizio del pontificato di Leone XIV.

Tra i presenti anche un gruppo particolarmente toccante: 16 pazienti psichiatrici della struttura Maria Santissima dell’Arco di Napoli, accompagnati dal personale sanitario. “Lo hanno chiesto loro”, ha raccontato la dirigente Pina Riccio, “molti sono religiosi e hanno seguito con partecipazione il funerale di Papa Francesco. Volevano essere presenti a questo nuovo inizio, e per loro Leone XIV è già una figura di riferimento: lo trovano simpatico e cordiale, ne parlano con affetto”.

Questa prima uscita pubblica del nuovo papa ha dunque già lasciato un segno forte, unendo spiritualità, inclusione e partecipazione popolare. Leone XIV si è presentato come una guida accogliente, attenta ai segni della fede e alle persone più fragili, e il suo pontificato sembra iniziare sotto il segno della vicinanza, della pace e della speranza.