Un mese di eventi a Roma per il centenario della morte di Franz Kafka

Roma, 4 nov. (askanews) – Un mese di eventi a Roma sul mondo di Franz Kafka a 100 anni dalla sua morte (avvenuta il 3 giugno 2024). Il ciclo – di 5 eventi e un mostra per “Kafka 2024”, che si intrecciano con le performance e i reading del Festival Sempre più fuori – prende il via il 13 novembre alle 19.30 all’Auditorium del Goethe-Institut in via Savoia 13, con l’evento “Kafka e il suo biografo”, con Reiner Stach e Loredana Lipperini.

Sulla vita di Kafka Reiner Stach ha indagato per diciotto anni, confezionando un’opera in tre volumi: I primi anni, Gli anni delle decisioni, Gli anni della consapevolezza (il Saggiatore, 2024). Considerato il massimo esperto di Franz Kafka, Stach ha commentato anche diverse riedizioni delle opere di Kafka e prestato la sua consulenza scientifica per la sceneggiatura della serie Tv Kafka (ARD), scritta da Daniel Kehlmann e David Schalko.

Alle 21 segue l’istallazione performativa Ritratto 1 da Franz Kafka – Attenti alla ragazza che corre | Compagnia Bartolini/Baronio. Una Wunderkammer visitabile a piccoli gruppi accoglie un archivio umano e sonoro di interviste, canzoni, fatti di cronaca, eventi storici, traducendo poeticamente l’atto generativo dell’intuizione artistica. In ambito di Sempre più fuori – Auto(ritratti).

Il 15 novembre alle 18 presso la Biblioteca Europea (in via Savoia 13) sarà la volta di Kafka e la sua città. Insieme a Marino Freschi, autore di Praga. Guida letteraria alla città di Kafka (Mimesi Edizioni), e a Roberta Ascarelli, ripercorriamo i luoghi fisici e letterari che hanno accompagnato Kafka: Praga città da sempre punto di riferimento della vita intellettuale continentale, che ha ospitato alcuni tra i più grandi scrittori e artisti del Novecento. La Praga di Kafka, naturalmente, ma anche di Rilke, Brod, Hašek, Hrabal, Meyrink, Kundera e di molti altri.

Alle 20.30 nell’Auditorium del Goethe-Institut, direttamente sopra la Biblioteca Europea, si terrà il Reading Ritratto 2 da Franz Kafka – Il processo con Marta Meneghetti, Ramona Nardò, Francesco Meloni. In ambito di Sempre più fuori_Auto(ritratti). Al Processo e alla Metamorfosi è dedicato l’evento del 19 novembre “Kafka e le sue opere”. Alle 18 si terrà un talk alla Biblioteca Europea con Anita Raja, nota traduttrice dal tedesco, e Marco Federici Solari, traduttore e editore de L’Orma, sulla riedizione di due opere simbolo dell’opera kafkiana: “La metamorfosi” (Marsilio) e “Il processo” (L’orma). Anita Raja, già traduttrice di alcune opere di Kafka, per Marsilio si è confrontata con “Die Verwandlung”, di cui in Italia il titolo universalmente noto è “La metamorfosi”. Marco Federici Solari – che a Kafka ha dedicato alcuni articoli e una monografia ha tradotto per L’orma “Il processo” nella versione commentata da Reiner Stach. Alle 20.30 presso l’Auditorium del Goethe-Institut, sopra la Biblioteca Europea, si terrà il reading Ritratto 3 da Franz Kafka – La metamorfosi | Gruppo della creta. Sempre più fuori_Auto(ritratti).

Il 28 novembre alle 17, presso l’Ambasciata della Repubblica Ceca, si terrà invece la lettura performativa Kafka e i digiuni del signor K. Come in tutta l’opera di Kafka, “Un digiunatore” (Ein Hungerkünstler, 1922) esprime chiaramente la scioccante possibilità che il centro di ogni azione sia vuoto, nel senso che le persone assumono i ruoli di superiori e subordinati, giudici e imputati, o forse artisti in nome di un potere o una legge inesistente. La particolare intensità di passaggi del racconto è sottolineata dalla lettura performativa di Pino Censi, dall’accompagnamento musicale del violoncellista Graziano Nori e dalla proiezione di quadri del pittore Andrea Louis Ballardini.

Il ciclo di eventi si chiude il 13 dicembre, presso la Biblioteca Europea con l’incontro “Kafka e il fumetto”. Il disegnatore e illustratore austriaco Nicolas Mahler presenta, insieme a Maria Paola Scialdone, “A tutto Kafka” (Edizioni Clichy; titolo originale: “Komplett Kafka” (Suhrkamp Verlag), biografia a fumetti che con arguzia e umorismo mette in scena vita e opere dello scrittore praghese, affrontando anche temi inusuali, come il suo progetto mai realizzato di guide turistiche a basso costo, o il tentativo postumo di scrivere un seguito de La metamorfosi e altre curiosità.

Dal libro è tratta anche una mostra delle tavole illustrate in lingua italiana presso la Biblioteca Europea (Via Savoia 13, Roma), mentre la versione tedesca è visitabile nei locali del Goethe-Institut di Roma (Via Savoia 15). È possibile prenotare visite per scolaresche.