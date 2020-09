Un mese fa moriva Sergio Zavoli: perchè la sua eredità non va dispersa

Un mese dalla scomparsa di un uomo pacato, per bene, intellettuale di quell’ultima generazione che ha raccontato gli anni di piombo : Sergio Zavoli ha lasciato una eredità culturale al popolo italiano che nella buona tv di un tempo si chiamo’ ‘La notte della Repubblica’ ; non il crepuscolo storico tinto di sangue e domande irrisolte, ma un quadro verista ove figure della società concreta del tempo, prendevano il posto della cronaca e del racconto.

L’amico Fellini , riminese anch’egli, quotidianamente si confrontava per commentare il mondo in trasformazione e la voce calda del giornalista, condivideva i sogni del regista. La sua visione del mondo non era bianco o nero, ma a colori; nel senso di una variopinta sfaccettatura delle personalità che si trovarono volenti o meno, nel meccanismo intricato di un periodo molto particolare. I genitori si preoccupavano del suo modus vivendi al punto di portarlo dal medico, ma era una preoccupazione del tempo di fronte alla personalità eclettica e geniale di un figlio. Tale verve lo fece diventare radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986 , fregi ricordati per raffinatezza che colmavano anche in una indiscussa vena poetica. La società di contorno era ancora cesellata da verità scomposte, sussurrate e mai gridate, a partire dalla missione culturale nel 1948 con Vittorio Veltroni padre di Walter, fino alla Presidenza della Commissione di Vigilanza Rai, in un periodo di degrado dell’ente pubblico televisivo. Note sono le sue parole riportate più volte sulla carta stampa: “Sono tentato di rinunciare, non voglio essere coinvolto in una vicenda che ha preso una piega così misera ma non posso tornare indietro, danneggerei il Pd, le persone che hanno riposto fiducia in me anche a destra, e l’azienda”. Il suo senso di responsabilità non cancellava quindi la visione dell’ente televisivo come straordinario mezzo di promozione della crescita culturale e civile della società. Qui si rispecchia la vena migliore di un giornalista di pregio: “Far conoscere i fatti è già un modo di risvegliare le coscienze” e la nascita dell’emittenza privata gli diede ragione perché far conoscere i fatti significa anche concorrere nella verità ; ma la Rai nella sfida competitiva non crebbe. Lo definirono cattosocialista ma le etichette politiche non erano a lui gradite perché di dubbi egli ne aveva, ma sono dubbi che nel racconto costruiscono i presupposti della verità sulle cose , come si evince anche nella lectio magistralis per la laurea honoris causa ricevuta nel 2007 all’università Tor Vergata di Roma: il rigetto per l’informazione alambiccata e strumentale, fine a se stessa. In una sua Metafora affermava: “Il mondo non è fatto di primi, vincitori e vincenti, ma di secondi, terzi, ultimi, di gente che arriva fuori tempo massimo pur sputando sangue”. Dalla giovane Tv7, nacquero i reportage televisivi “Viaggio intorno all’uomo”, “Nascita di una dittatura” e, soprattutto , “La notte della Repubblica”. Ancora riecheggiano nel ricordo dello spettatore , le sue parole pacate e certe volte marziali, con cui effettuo’ la ricostruzione storica completa di un fenomeno che nacque con le prime contestazioni studentesche e scontri di piazza dove destra e sinistra si ritrovarono straordinariamente assieme nella protesta contro la società patriarcale vecchia e ammuffita. Lo stato seppe in un certo senso approfittare dei primi scontri con la polizia che fecero il distinguo tra le due parti; un distinguo che creò forse la più grande frattura politica nella Nazione portando all’incomunicabilità tra destra e sinistra che esiste anche oggi. 50 ore televisive sulla rivoluzione impossibile del terrorismo, interrogandosi insieme con chi l’ha vissuta, sul perché . Il suo gioco leale quanto macabro tra le parti lo porto’ ad una frase nelle ultime puntate che pochi ricordano e che in sintesi dice: “ La indecifrabile quanto nutrita dimensione dei fatti portano a ritenere che in quegli anni non ci sia stato un tentativo di dittatura di destra o di sinistra quanto l’affermazione di una dittatura di centro, che seppe riequilibrare in maniera particolare anche le situazioni più difficili”. Così la sua timbrica faceva imbarazzare qualsiasi interlocutore.

Anni di piombo, stragi di Stato, l’ombra della mafia e di lui; il burattinaio, il grande vecchio come allora veniva chiamato colui che reggeva le file sotterranee del male, e che non si sapeva attribuire con certezza ad una sola persona: da Giulio Andreotti ma soprattutto con Licio Gelli , la lista dei reggenti del buio si faceva lunga, ma mai lunga come quella di coloro che avevano contattato esponenti dell’anti stato o della massoneria. Una lunga lista di infiltrati nella P2 fece scuotere la cronaca e partirono i processi ma alcuni vennero discolpati in quanto eminenti infiltrati per seguire le mosse di Licio Gelli. Proprio il cosiddetto burattinaio, accusato anche di essere tra i mandanti, aveva cercato di mettere in difficoltà coloro che si erano introdotti nelle sue file per stanarlo, ma alla fine usciti allo scoperto , questi rivelarono il vero disegno per difendere una Nazione che mai come in quegli anni era sotto il tiro di vari golpisti. Tante storie raccontate con una competente compostezza, proprio di quella cronaca che serve al cittadino per essere scevro dai depistamenti dei giochi mediatici. Sergio Zavoli ha dato una grande mano , in questo senso, a quel poco di limpidezza che si poteva addurre durante il buio della notte repubblicana.

La direzione de ‘Il Mattino’ nel 1994 pare sia stata una esperienza negativa, mentre la presidenza alla Commissione di vigilanza Rai mise d’accordo tutti anche se la sua grande esperienza si muoveva a malapena tra i veleni della politica a cavallo dell’era Berlusconiana. La sua lettera a Dario Franceschini parla chiaro: lo sceglieva come candidato alla leadership nel Pd, perché il partito aveva bisogno di quel “riformismo che è la più declamata e disattesa tra le promesse storiche del centrosinistra”.