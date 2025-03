Un milione e mezzo di utenti per Kia connect

MILANO (ITALPRESS) – Kia Europe celebra il raggiungimento di 1,5 milioni di utenti Kia Connect, un traguardo importante che segna una pietra miliare nell’evoluzione del sistema di connettività per i veicoli del brand coreano. “Dal suo lancio nel 2019, Kia Connect ha evidenziato l’impegno e gli sforzi di Kia nella realizzazione di soluzioni sempre più innovative e incentrate sul cliente”, ha dichiarato Pablo Martìnez Masip, Vice President Product & Marketing di Kia Europe e COO di Kia Connect. “Grazie all’offerta di connettività totale senza soluzione di continuità, funzionalità high-tech e servizi altamente personalizzati, Kia Connect ha, di fatto, trasformato l’esperienza di guida per milioni di utenti in tutta Europa”.

La platea degli utenti Kia Connect rispecchia un’ampia gamma di conducenti che hanno deciso di accogliere tutte le potenzialità offerte dalla mobilità connessa. Proposto con il nome “UVO Connect” nel 2019 ha, da subito, raccolto 32.500 utenti. Nel corso degli anni, Kia Connect ha fatto registrare una crescita esponenziale, con numeri più che triplicati tra il 2021 e il 2024, in particolare facendo segnare tra il 2023 e il 2024 un aumento del 32 percento degli utilizzatori. Questa crescita importante riflette non solo il desiderio diffuso di adottare la tecnologia connessa, ma anche l’impegno e la capacità di Kia di fornire soluzioni di valore ai propri clienti. “Oggi, in Europa, quasi il 94% dei proprietari di Kia utilizza attivamente Kia Connect”, ha dichiarato Olivier Pascal, General Manager Connect Cars di Kia Connect. “In 13 dei 28 Paesi in cui è presente Kia Europe, la percentuale supera questa media. I proprietari di EV con un account attivo, in particolare, sono gli utenti più coinvolti e rappresentano il 95 percento dei proprietari di EV Kia”.

Kia Connect offre un’ampia suite di funzionalità progettate per soddisfare le diverse esigenze. La piattaforma ha ridefinito, dando nuovo valore, gli aspetti di praticità, sicurezza ed efficienza nell’utilizzo di un veicolo. Servizi come Remote Vehicle Status Check, Vehicle Diagnostics e Find My Car sono tra i più utilizzati. Altre funzionalità riguardano i servizi da remoto, che consentono il controllo e l’operatività su funzioni fondamentali come la ricarica, l’impostazione del clima e la chiusura/apertura del mezzo tramite app; avvisi in tempo reale in caso di emergenza e l’integrazione con le infrastrutture intelligenti a tutto vantaggio della sicurezza, nonchè la possibilità di effettuare pagamenti in auto tramite il sistema InCar Payment. Gli aggiornamenti periodici Over The Air (OTA) mantengono i modelli Kia sempre all’avanguardia.

foto: ufficio stampa Kia Itaslia

