‘Un mondo di inchieste’ e ‘Sostenibilità da Nobel’, due podcast ASviS per aprire a nuovi pubblici

TESTO di Ivan Manzo del Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 23 febbraio 2026

Due nuovi podcast, un unico obiettivo: raccontare in modo chiaro e coinvolgente le sfide del nostro tempo e le loro possibili soluzioni con un richiamo costante all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “Un mondo di inchieste” e “Sostenibilità da Nobel” sono realizzati dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con il supporto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del processo di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile , e sono disponibili gratuitamente su Spotify e Youtube.

Un mondo di inchieste

Dalla crisi climatica alle disuguaglianze, dall’innovazione tecnologica alla governance globale: il podcast, scritto e letto da Elis Viettone, analizza le cause e le implicazioni dei grandi cambiamenti in atto e le possibili soluzioni. Grazie agli interventi di esperte ed esperti le puntate mostreranno come le abitudini quotidiane possono contribuire alla costruzione di un modello di sviluppo più sostenibile, nell’ottica di quel giornalismo costruttivo delle soluzioni, “Perché capire e conoscere è il primo passo per cambiare”.

La prima puntata è dedicata all’inquinamento da plastica, un materiale che da risorsa economica e versatile è diventata una delle più serie minacce del nostro tempo alla salute di persone e Pianeta. Ma perché la plastica è così dannosa e che cosa fare per ridurre questo fenomeno, sia sul piano individiale, sia su scala globale?

Sostenibilità da Nobel

Il podcast, scritto da Ivan Manzo e letto da Flavio Natale, racconta le storie di alcune persone insignite del Premio Nobel, mettendo in luce in che modo le loro scoperte e le loro attività abbiano contribuito al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Il primo episodio si concentra sulla storia dell’associazione Nihon Hidankyo, che riunisce le persone sopravvissute a Hiroshima e Nagasaki. Per il suo impegno continuo e duraturo per il disarmo nucleare l’associazione ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2024.