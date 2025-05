Un mondo sempre più inaffidabile

Non si può definire, quella economica una scienza esatta. Con buona approssimazione la si può considerare inserita nel gruppo di quelle che, sotto diversi punti di vista, esamina come si comporta l’umanità in costanza di una situazione, questa sì, certa e perciò non modificabile. Essa consiste in un muro portante che non è stato mai modificato. Tanto fin da quando gli uomini hanno cominciato a fare delle scelte, per quanto grezze potessero essere, rimanendo tali fin dagli albori della civiltà. La circostanza in oggetto è tra quelle che rendono importante lo studio dell’ economia: l’uomo, in tutti i suoi comportamenti, deve saper ben dosare la soddisfazione che trae dal fatto che, sempre e comunque, si trova di fronte a una serie di esigenze da soddisfare, praticamente infinita, mentre i mezzi di cui può disporre sono sempre limitati. Con il passare del tempo è intervenuto qualcosa che ha potuto stemperare, almeno in parte, tale discrasia: la dilazione del pagamento di una compravendita, ricevendo al momento il bene o il servizio e pagandolo a termine, ovvero più avanti nel tempo. Requisito necessario e sufficiente, anzi imprescindibile, di tale operazione, è che l’acquirente abbia merito creditizio, che consiste nell’ essere ritenuto in generale, così come nel caso specifico, fidedigno. Vale a dire affidabile, meglio ancora di far fronte agli impegni presi come alla parola data. Non sembri una esagerazione la constatazione dello stato di fatto che attualmente il mondo intero, ovvero gli stati in cui sono divisi i continenti che lo compongono, seppure con manifestazioni tra di esse fortemente diverse, si stia dimostrando inaffidabile e quindi più che scorretto. Un comportamento del genere appare ancor più sconveniente, quanta più attenzione stanno riservando quanti valutano per professione quanto si possa contare su ciò che il Governo di un paese dichiara di voler mettere in atto. Siano essi le agenzie di rating o soggetti altamente qualificati – c’è solo l’imbarazzo della scelta – con la stessa attenzione con cui valutano la consistenza patrimoniale e la capacità di produrre ricchezza dei vari soggetti e realtà, oggi vanno ben oltre. Ancora oggi, di conseguenza, prendono come parametro di valutazione ciò che un tempo le banche inserivano nella richiesta di informazioni su un potenziale cliente. Era quella che le stesse inviavano a chi, essendo già cliente, aveva rapporti con quello stesso aspirante a divenire, cioè quale fosse la sua “moralità”, ovvero il suo modo di tener fede agli impegni assunti e a quanto promesso a voce. Accade così che a oggi si stanno evidenziando paradossalmente situazioni deformate che scoraggiano ancor più i comuni mortali. Si legge che le Superpotenze, in primis gli Usa, ma non sono da meno Russia, Cina e ancora altre, come anche aziende di produzione di beni e servizi che un tempo furono dei mostri sacri, siano divenute con il tempo le copie sbiadite di quelle che furono. In tempi trascorsi non ancora lontani, quelle stesse erano considerate un esempio da imitare. In Italia in questa congerie reggeva il testimone la Fiat, prima di scadere alla condizione di operatore finanziario non bancario. È l’inizio del fine settimana, ma riflettendo su quanto riportato innanzi, è facile che si possa provare in anticipo l’amaro in bocca tipico del lunedì o ancora più sgradevole.