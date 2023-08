Un mondo tutto rinnovabile, Masi firma la prima business novel sulla transizione energetica

Massimiliano Masi, ex Cfo di Edison e ex Ceo di Edipower, ora Responsabile Globale del Gruppo Magaldi per la diffusione di tecnologie innovative legate al solare e allo stoccaggio di energia termica, in “Un mondo tutto rinnovabile”, da ora disponibile su Amazon, traccia in una inusuale opera di semi-fiction il passaggio epocale rappresentato da un nuovo modello di sviluppo totalmente decarbonizzato. Basato su approfondimenti tecnici, dati statistici e report di settore, il romanzo affronta la nuova rivoluzione industriale attraverso il conflitto tra quattro personaggi del cambiamento, Ava, Jeff, Sofia e Daniel – esperti in scienze climatiche, economia circolare, intelligenza artificiale e finanza – e le forze della conservazione, la Fondazione Status Quo, animata dalla volontà di difendere in ogni modo il consumo di combustibili fossili.

Il romanzo esplora diverse questioni interconnesse, come l’impatto sottovalutato del “bias della normalità” sulla nostra risposta alle crisi globali troppo spaventose (un esempio delle prime fasi della pandemia Covid-19), lo scenario di conflitto/collaborazione tra tecnologie rinnovabili, il ruolo “inevitabile e necessario” dell’intelligenza artificiale nel risolvere il problema dell’intermittenza delle energie rinnovabili e la gestione ottimale della rete energetica.

“L’Intelligenza Artificiale – spiega l’autore – svolge un ruolo cruciale nella gestione della rete energetica nel contesto delle fonti di energia rinnovabile intermittenti. Già oggi l’AI può prevedere i modelli meteorologici, bilanciare l’offerta e la domanda di energia, utilizzare sistemi di accumulo energetico e mantenere un flusso energetico continuo”.

“Un mondo tutto rinnovabile – continua Massimiliano Masi – enfatizza l’applicabilità universale delle tecnologie green, in particolare quelle di stoccaggio dell’energia termica Tes e la necessità di unità e cooperazione globale per contrastare la resistenza al cambiamento. Attraverso una collaborazione multidisciplinare per affrontare il cambiamento climatico, i personaggi principali nel mio libro sono ognuno specializzato in diverse aree per rivoluzionare il settore delle energie rinnovabili. Abbiamo bisogno di un’innovazione aperta per condividere le conoscenze e dell’intelligenza artificiale per prevedere i modelli meteorologici, bilanciare l’offerta e la domanda di energia e mantenere un flusso energetico continuo. Spero che questo libro possa ispirare le generazioni più giovani. Di certo, il loro impegno costante e globale per contrastare i cambiamenti climatici è per me una continua fonte di ispirazione, letteraria, professionale e umana”.

Massimiliano Masi è un manager esperto nel settore dell’industria energetica globale. Ex CFO di Edison e CEO di Edipower, è stato partner del Boston Consulting Group a Dubai. Ora è General Manager di Magaldi Green Energy, responsabile della diffusione di innovative tecnologie solari a concentrazione (Stem-Cst Solar) e di stoccaggio termico dell’energia attraverso le cosiddette “batteria di sabbia” (Mgtes).