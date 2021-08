Un movimento nato per difendere i valori profondi e sacri su cui si fonda l’esistenza umana

di Biagio Maimone

Da alcuni giorni è online il sito www.nuovademocrazia.it, che delinea la natura e la filosofia che identifica il Movimento “La Nuova Democrazia”, la cui finalità è quella di riformulare il concetto di democrazia alla luce delle esigenze del periodo storico attuale che esige un impegno davvero straordinario perché rinascano i valori profondi e sacri su cui si fonda il senso profondo dell’esistenza umana, seppellito sotto la coltre della ruvida indifferenza e dell’assenza degli ineludibili principi umani e spirituali. “La democrazia – è riportato dal sito – deve essere intesa come unica espressione politica per poter garantire la parità e la pari dignità di ogni essere umano, nonchè il rispetto di ogni essere vivente, nell’ottica di un progetto di armonia universale che veda coinvolti donne, uomini e tutte le restanti creature che abitano il cosmo. Desideriamo, pertanto, superare la retorica che avvolge la parola democrazia al fine di concretizzare un contesto socio-economico e politico realmente democratico”.

La ragione che mi ha spinto a fondare questo movimento è che, secondo il mio parere, la politica ha fallito per non aver salvaguardato i valori insiti dell’identità umana. Occorre partire da tali valori per creare il benessere reale, non solo economico ma anche spirituale. Occorre creare un’economia dal “Volto Umano” che tutti accoglie e nessuno esclude. Sostengo che l’economia selvaggia e sfrenata ha portato alla miseria umana e alla povertà. “Il motto del Movimento è e sarà verso forme più alte di Umanità, verso forme più alte di Civiltà, perché viva una Nazione dal Volto Umano” c’è scritto sul sito del Movimento.

Gianfranco Rotondi, qualche mese fa, diede il benvenuto alla Nuova Democrazia (vedi link).

Le restrizioni imposte dal Governo a causa del Covid-19 hanno impedito l’effettiva nascita del Movimento, che si realizzerà ad ottobre, mediante la presentazione ufficiale.

Non siamo un partito politico, siamo un movimento di pensiero, che si prefigge la realizzazione di progetti per dare vita ad una società su misura delle esigenze umane più rilevanti. Accogliere, cooperare, collaborare, aiutare ed edificare sono le nostre linee guida.