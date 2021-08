Un museo per Caruso a Napoli: domani l’inaugurazione in occasione del centenario dalla morte

Ci sono voluti cento anni, ma domani, 2 agosto, in occasione del centenario dalla morte del grande Enrico Caruso, sarà inaugurato, nella sua casa natale a Napoli, un museo dedicato al grande tenore. Fervono i lavori di restauro degli ambienti nei quali vide la luce e visse i primi anni della sua vita il sommo tenore e tutto procede per far in modo che il 2 agosto resti una data ulteriormente memorabile per i carusiani di tutto il mondo. Questo risultato è scaturito dalla passione di tre napoletani innamorati della propria terra e di Caruso. Così, Armando Jossa, Raffaele Reale e Gaetano Bonelli, si sono ritrovati, di certo non per caso, a condividere un progetto fatto di bellezza, cultura e tanta voglia di riscatto.