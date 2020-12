Un negazionista in fin di vita continua a negare il Covid, chissà quante persone avrà infettato prima si ammalarsi

Bisogna avere rispetto per le idee altrui perché anche gli altri possono avere ragione. Però, tutti debbono essere ligi alle regole e non diffondere teorie dannose alla salute o agli interessi dell’umanità. È proprio il caso dei negazionisti che in tempo di pandemia, rifiutano le raccomandazioni della comunità scientifica. Non ammettendo l’esistenza del pericolo per la vita, non diffondo solo idee, ma anche il contagio che può provocare la morte. Abbiamo costruito una società democratica in cui molti non conoscono il significato né i limiti della libertà. E non possono neppure goderne.

La compagna del premier molestata dalla troupe che vuole intervistarla. Una donna anziché difenderla la denuncia

Non si seguono più i TG né si leggono giornali. Se non sono aggressive le notizie non interessano nessuno. È così che oggi vogliamo l’informazione. A una signora, compagna del Premier Conte, chiedono perché il padre non paga le tasse. Lei non accetta una tale intervista e si rifugia in un negozietto che è di fronte alla sua casa. Un signore, che pare essere della sicurezza del presidente, la protegge per raggiungere l’abitazione. Un’avversaria politica, anziché prenderne le difese, denuncia Conte di peculato e non la troupe per stalking. C’è chi celebra così la giornata in difesa della donna.

Non a Napoli, ma a Monza, due ragazzini di 14 anni uccidono un pusher per rubargli la cocaina. C’entra la scuola?

Seppure indispensabile per l’educazione dei giovani, è ancora chiusa. E via con le polemiche, esagerate, infinite. C’è chi oltre allo studio vuole la socialità, che spesso sfocia nel bullismo. Non è un fenomeno educativo. Molti degli alunni che soffrono di crisi di astinenza talvolta dileggiano gli insegnanti. Se sono donne o disabili, li aggrediscono pure. Non provoca alcun danno qualche mese di sosta?.Da guerra e persecuzioni razziali, quando per molti anni a scuola non si poté andare, è uscita una generazione tanto colta e saggia da creare il benessere e la democrazia di cui oggi godiamo.

Quando all’opposizione mancano motivi di polemica c’è sempre qualche idiota che dalla maggioranza glieli fornisce

Proprio nel momento in cui dall’Europa piovono centinaia di miliardi, c’è qualcuno che propone di introdurre la tassa sul patrimonio. In qualsiasi momento c’è un alleato che aggiunge problemi al governo, come se quelli che ha già non bastassero. La politica di prima non era migliore. Ma non c’erano tanti stolti litigiosi. Oggi abbiamo un parlamento di invidiosi. Non in grado di produrre ricchezza vogliono che tutti stiano male. C’è chi rema contro e diffonde menzogne e chi vorrebbe impoverire i ricchi. Non è più la creatività a prevalere, ma la gelosia. È un miracolo se l’Italia non affonda.

E bravi i carabinieri! Vi avevamo sottovalutati. Siete usciti dalle barzellette per entrare nella categoria dei rubacuori

Bellano, sul lago di Como, tremila abitanti, si è svegliata tappezzata da scritte murali che denunciano le marachelle del comandante dell’Arma. Giù le mani dalle nostre donne. Perché pare che, il maresciallo faccia il cascamorto con le belle ragazze del luogo. Coniugato, tre figli, 56 anni, ora è nei guai. Si è aggiunta la gelosia della moglie oltre che dei mariti. È ancora presto per stabilire se si tratta di uno scherzo o in realtà ci sa fare. Anche se si tratta di una burla, il dileggio rende inevitabile il trasferimento. Ma dove può andare il poveretto ormai con quella fama di infallibile seduttore?

Che vergogna, l’evento ha fatto il giro del mondo. Chissà cosa pensano all’estero di noi che ci diamo un sacco di arie

Che rettore e docenti siano disonesti non è più scandaloso. La corruzione ha invaso ormai tutte le categorie sociali, persino quelle legate alla cultura. È vergognoso che sia stata sospesa solo per otto mesi gentaglia che non può educare i giovani. Meritano di essere cacciati dall’università a calc’in culo. Vomitevoli, oltre alla falsa attestazione rilasciata a Suarez in modo che gli fosse concessa la cittadinanza italiana, sono le foto col sorriso compiaciuto e l’esibizione del diploma fasullo. Meglio chiudere l’ateneo a Perugia se tornano i falsari. Nel processo penale è coinvolta pure la Juve.

C’è chi vuole lo shopping libero e chi andare in montagna a sciare, chi partire all’estero e chi fare bagordi al veglione

Invece, c’è tanta gente che ha sempre festeggiato con una fetta di panettone di scarsa qualità e talvolta anche niente. E prega senza mai lamentarsi. Per noi è solo un’occasione per divertirci. Non è colpa nostra se qualcuno ha la madre sulla sedia a rotelle. C’è gente in ospedale e altri che piangono un congiunto da poco deceduto. C’è chi ha lo sfratto e chi non ha la seconda casa e neppure la prima. E chi non sa come arrivare a fine mese. Non possiamo rattristarci per le miserie altrui. Ma l’umanità che soffre merita ogni tanto un ricordo. Almeno per Natale quando pensiamo alla vacanza