Un nuovo anno di attività per promuovere la frutta europea

Il nuovo anno si apre con un calendario ricco di iniziative per Enjoy Dolcefrutta, il progetto europeo dedicato all’informazione e alla promozione del consumo di frutta europea, valorizzandone qualità, sicurezza e sostenibilità.

Nei prossimi mesi il progetto sarà protagonista di roadshow ed eventi sul territorio, momenti di incontro diretto con il pubblico per raccontare il valore della frutta nella dieta quotidiana e favorire scelte alimentari più consapevoli. A queste attività si affiancheranno azioni informative nei punti vendita, pensate per accompagnare i consumatori nella conoscenza dell’origine europea dei prodotti e delle pratiche agricole che ne garantiscono la salubrità.

Il percorso di promozione proseguirà anche in ambito fieristico, con la presenza a Fruit Logistica di Berlino (4–6 febbraio), appuntamento di riferimento per il settore ortofrutticolo europeo e internazionale.

Accanto alle attività di comunicazione e informazione, continua anche il concorso Enjoy Dolcefrutta, accessibile dal sito del progetto. Un’iniziativa pensata per coinvolgere i consumatori e stimolare una riflessione sul consumo di frutta europea, mettendo in palio uno zainetto termico, ideale per portare sempre con sé una pausa fresca e gustosa. È possibile partecipare fino al 15 febbraio 2026, rispondendo a 8 semplici domande dedicate alle abitudini di consumo.

Il 2026 di Enjoy Dolcefrutta sarà un anno di presenza, dialogo e contenuti: un impegno concreto per continuare a promuovere la sana dolcezza della salute.

https://www.enjoydolcefrutta.eu/

https://www.facebook.com/enjoydolcefrutta

https://www.instagram.com/enjoydolcefrutta/