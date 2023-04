Un nuovo ordine mondiale per il futuro dell’umanità

Il CNR e l’ISGI hanno organizzato per il giorno 31 marzo 2023, un convegno su “Un nuovo ordine internazionale per un futuro condiviso dell’umanità”. Si è tenuto dalle ore 15:00 nell’aula convegni del CNR, in piazzale Aldo Moro 7 a Roma.

Dopo i saluti di Oliviero Diliberto, presiede della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, e di Roberto Palia, direttore del Dipartimento scienza sociali ed umane del CNR, i lavori sono proseguiti e introdotti da Fabio Marcelli, direttore ff del CNG-ISGI, su «La sfida del diritto per il futuro condiviso dell’umanità».

Sono seguiti gli interventi di Jia Guide, ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia e già capo dell’Ufficio giuridico del ministero degli Affari Esteri di Pechino, su «Le proposte della Cina per la pace e la prosperità dei popoli»; Enzo Cannizzaro, professore ordinario di diritto internazionale alla Sapienza Università di Roma, su «La necessità di un nuovo ordine internazionale basato sul diritto»; Gemma Andreone, dirigente di ricerca CNR-ISGI, «L’accordo sulla protezione della biodiversità marina nelle aree oltre la giurisdizione nazionale e il nuovo multilateralismo internazionale»; Michelae Arricale, copresidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia CRED, su «Sviluppo, diritti umani, diritti sociali»; Maria Francesca Staiano, direttrice del Centro Studi sulla Cina dell’Università di La Plata, su «10 anni di Comunità di destino condiviso per l’umanità: verso la democratizzazione delle relazioni internazionali». A moderare i lavori è starà Herta Manenti, sinologa del CRED. per una diretta streaming sul canale Youtube di ISGI, come relazionato anche dal Giirnale Diplomatico.