Un nuovo ruolo da assegnare fin d’ora al sistema creditizio

Come accade da sempre, le stagioni, nell’ordine di successione di quello definito ab ortu, continuano a presentarsi senza soluzione di continuità al mondo e a quanto e’ presente sia sopra che sotto la sua superficie. Analogo comportamento, solo più elastico e meno regolare, è quello delle congiunture economiche, che si alternano ormai da diversi anni con frequenza sempre maggiore. Alla fine di quella negativa attuale, di cui si può ritenere certo l’an, mentre è pressoché impossibile ipotizzare il quando, i protagonisti della scena economica non saranno nuovi ma profondamente rinnovati. A accompagnare tale upgrading sará la AI, l’ Intelligenza Artificiale, che già è attiva da qualche tempo. Ha cosí potuto, seppur di massima, mostrare le sue mutevoli sembianze, meglio possibilità e limiti, tanto nel campo dei frutti dell’ingegno positivi, quanto in quello dei negativi. Tutto ciò sarà, con ogni probabilità, il denominatore comune di ogni tipo dell’ umano agire. Diverso sará il contributo che potrà dare il sistema creditizio, in particolare le banche di ogni genere. Se in Italia esse sono considerate un salvadanaio che produce rendite, sará per le stesse giocoforza passare il fiume degli attuali strumenti di gestione del denaro altrui, per approdare a novità già collaudate dal Tesoro e, insieme, dalla Cassa Depositi e Prestiti.

L’ attività delle istituzioni appena citate nella raccolta e quindi nella gestione del risparmio, soprattutto familiare, è da definire più che positiva. Le sollecitazioni alla platea di potenziali compratori dei titoli di debito che essi stessi emettono, sono corredate da spiegazioni abbastanza complete su come saranno messe a reddito le cifre corrispondenti al valore dei risparmi raccolti. Di conseguenza è bene evidenziare che i risparmiatori coinvolti in operazioni del genere possono essere considerati redditieri, non più renditieri, con tutto ciò che ne consegue. Per ora sono queste le uniche previsioni attendibili che si possono formulare. Intanto non esiste alcuna riserva sul fatto che tali risultati potranno essere ancor più soddisfacenti strada facendo.