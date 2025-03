Un Paese può mettere in ginocchio un altro con la sola pratica di politiche economiche mirate 

Negli anni ’60 un team di economisti aziendali tedeschi dimostrò che una tipologia di aziende di un paese, di dimensioni giganti o poco meno, poteva essere messa in difficoltà se colpita dall’adozione di misure in prevalenza protezionistiche da un altro stato, di sicuro non amico, emanate solo per creare disordine, soprattutto sociale, nei confronti del primo. Tale comportamento sarebbe stato agevolato dal governo del paese sabotatore in buona parte con l’adozione di misure fiscali atte a falsare la notevole concorrenzialità di determinati prodotti dello stesso. Gli stessi, tra l’altro, hanno all’interno mercati molto attivi e di notevole peso. Per tale motivo soprattutto resterebbe temporaneamente in giacenza forzata quanto di esso era esportato nel paese ostile. Non che tale modo di combattere fosse di un tipo, non cruento, adottato solo di recente, anche se se ne trovano tracce dacché gli umani hanno dato inizio a forme di vita sociale distinte e facilmente identificabili. La scuola degli aziendalisti tedeschi innanzi identificata definì il combinato delle operazioni, ostili di quel tipo Kreislauf. Tradotto in italiano significa circuito su cui si rincorrono immaginariamente costi e ricavi, senza raggiungersi e stabilizzarsi. Tale comportamento, nel mondo animale, ricorda il cane che cerca di mordersi la coda e è difficile che raggiunga lo scopo. Accennato il criterio, si fa presto a andare con il pensiero a quanto stanno facendo, nel tempo prima Putin e poi Trump, nei confronti della UE e dei singoli paesi che ne fanno parte. È evidente che tale comportamento non trova alcuna giustifica né di tipo politico economico né di un comportamento lucido e responsabile. Certamente esso sarà condannato dalla storia a futura memoria, come lo è quello della Corona Inglese, quando istituì la famigerata ‘tassa sul (grano) macinato” che soffiò sul fuoco dell’insofferenza dei coloni inglesi trasferitisi in America con l’effetto di fornire loro il pretesto per dare inizio alla guerra per l’indipendenza. Definire la cosiddetta “guerra dei dazi” innescata sotto tono da Biden e proseguita in un crescendo fuori misura e controllo da Trump non è qualificabile con alcun termine se non esecranda. Anche se solo in teoria si volesse provare a congelare gli effetti diretti di tale operare “capestro”, è fuori luogo pensare di poter intervenire sulle conseguenze causate dalla stessa. Gli assurdi ma inevitabili controdazi, quelli applicati dai paesi tartassati al mittente originario, per numero e dimensioni formeranno una specie di rete oceanica. Superfluo commentare che il risultato finale non differirà da quello di una bomba atomica, ovvero non sarà certo contenibile in maniera efficace, se non con misure studiate allo scopo. La sola descrizione appena fatta colpisce l’animo umano come e anche più di un incubo. Con la differenza che l’argomento è concreto e l’anteprima del suo filmato sta già passando sui vari schermi del mondo. C’è un appiglio, sebbene debole, che lascia trasparire un minimo di probabilità che i venti di guerra si posino. Ben sanno i grandi del mondo- anche i piccoli- che l’economia aziendale, nello studio delle crisi delle unità produttive, impone la verifica di se sia stato raggiunto oppure no il “punto di non ritorno”, cioè il livello di decozione che non permette di riportare in bonis l’attività monitorata. Mutatis mutandis, l’augurio è che la pace non raggiunga quel traguardo in quanto la particolare giocata al flipper del vivere civile di un tenore di vita decoroso non prevede il game over.

