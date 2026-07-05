Un parco progetti per la riqualificazione delle scuole e degli asili, nuovo bando della Regione Campania

La Regione Campania ha approvato il nuovo avviso pubblico per la sessione 2026 della seconda fase del programma “Scuola Viva in Cantiere”, attualmente in corso di pubblicazione. L’iniziativa punta alla costituzione del nuovo parco progetti regionale destinato alla messa in sicurezza, all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici della Campania, attraverso l’utilizzo delle risorse della programmazione unitaria regionale, nazionali e comunitarie che si renderanno disponibili.

Gli interventi interesseranno scuole dell’infanzia, poli per l’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e istituti comprensivi inseriti nell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (Ares).

Con la seconda fase di “Scuola Viva in Cantiere”, la Regione intende promuovere interventi integrati sulle componenti edilizie, strutturali e impiantistiche degli edifici scolastici per migliorarne la sicurezza, conseguire l’agibilità, incrementare l’efficienza energetica e ridurre consumi ed emissioni di CO₂. L’obiettivo è offrire a studenti, personale scolastico e famiglie strutture sempre più moderne, sicure e sostenibili.

L’assessore regionale alla Scuola Andrea Morniroli sottolinea come il provvedimento confermi una strategia di lungo periodo che considera la qualità dell’edilizia scolastica un elemento fondamentale per garantire il diritto allo studio, la sicurezza delle comunità scolastiche e la crescita dei territori, proseguendo il percorso di modernizzazione delle infrastrutture educative avviato negli ultimi anni.

Morniroli evidenzia inoltre che, nell’ambito della sessione 2026, è stata prevista una specifica finestra dedicata al censimento degli interventi di edilizia scolastica coerenti con i criteri stabiliti dalla Giunta Fico, avviati con il Pnrr/Pnc e successivamente definanziati.