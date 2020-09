Un passo in avanti dell’Arabia Saudita contro il terrorismo

Il sito dell’Ambasciata in Italia dell’Arabia Saudita informa che L’Arabia Saudita ha accolto con favore la decisione della Lituania di designare Hezbollah come organizzazione terroristica e di impedire ai suoi membri di entrare nel Paese. Il ministero degli Affari Esteri saudita ha affermato in una dichiarazione di dare il giusto peso e importanza a questa decisione, che riflette la portata della consapevolezza della comunità internazionale del pericolo del terrorista Hezbollah per la sicurezza e la stabilità regionale e globale. La Lituania ha classificato l’Hezbollah libanese come organizzazione terroristica e ha emesso un decreto che vieta l’ingresso di persone ad essa associate nel suo territorio per un periodo di dieci anni. Ciò rende la Lituania il terzo paese europeo a includere il partito nell’elenco delle organizzazioni terroristiche, dopo Gran Bretagna e Germania.