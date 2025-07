“Un pensiero ribelle”: a Villa San Michele la storia di Maria Bakunin, pioniera della scienza e dell’emancipazione

Giovedì 31 alle ore 19, sulla terrazza panoramica del Billy’s Bar di Villa San Michele, sarà presentato il libro “Un pensiero ribelle. Maria Bakunin, la Signora di Napoli” (Solferino editore) di Mirella Armiero.

Incontrano l’autrice, Vittoria Fiorelli, docente dell’Università Suor Orsola Benincasa e Kristina Kappelin, soprintendente della casa museo.

Mirella Armiero racconta con passione e acume storico la vicenda attualissima di quella che Napoli imparò a chiamare la Signora: una donna orgogliosa e indipendente che tuttavia seppe contribuire appieno alle istituzioni e al progresso del suo tempo. Una vita romanzesca in un’epoca di splendore, in cui il Sud fioriva di idee, scienza e progetti e, tra mille difficoltà, si sognava e si tentava di costruire un destino migliore.

”Un testo che mancava. Prezioso, congegnato con passione e accurata indagine storica. La figura di Marussia Bakunin è un astro che fa luce su uno dei periodi storici più interessanti di Napoli e dell’ Italia, quando tra mille contraddizioni e battaglie ancora era fervido il nesso fra Scienza e Umanesimo. Leggetelo, ne vale la pena. La scrittura poi, è mirabile e inchioda fino all’ultima parola.” Wanda Marasco

”Letto avidamente: una biografia con tutte le regole, un pezzo di storia sociale e napoletana, e anche del movimento anarchico.” Goffredo Fofi

Maria studia con passione e, il 18 giugno 1895, si laurea con una tesi sperimentale, relatore il suo futuro marito. Le studentesse di chimica sono pochissime in tutta Europa, lei è la prima a tagliare il traguardo in Italia. E lo fa con naturalezza, in fondo non ci trova nulla di strano. E’ brava, preparata, intuitiva, seria e ambiziosa. Durante tutta la sua vita dimostrerà di sapere precisamente quello che vuole, spingendosi costantemente in avanti. I suoi non sono sogni, ma obittivi concreti.

Mirella Armiero dirige le pagine culturali de “Il Corriere del Mezzogiorno”, redazione napoletana del “Corriere della Sera”. E’ membro della giuria del Premio Napoli. Firma una rubrica settimanale di recensioni letterarie. Per Solferino ha curato l’antologia Napoli stanca (2023). Per e/o ha curato Modi per sopravvivere, antologia degli scritti politici di Fabrizia Ramondino.

La stagione di eventi di Villa San Michele, diretta da Kristina Kappelin, realizzata grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia, continua con la rassegna “Un’estate per sognare”, venerdì 1 agosto.

Per partecipare alla presentazione del libro – ingresso gratuito fino a esaurimento posti – è consigliabile la prenotazione. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu