‘Un Piano Giovani per l’Europa’, oggi a Roma l’evento promosso dalla Rete Giovani

Sta per iniziare a Roma presso Europa Experience – David Sassoli l’evento “Un Piano Giovani per l’Europa”, promosso dalla Rete Giovani. La Rete Giovani, composta da oltre 94 associazioni e realtà giovanili italiane, si dedica alla promozione della giustizia intergenerazionale. Durante l’evento, sarà presentato un Piano Giovani per l’Europa e condivise esperienze di coinvolgimento giovanile.

Atteso un confronto con vari Europarlamentari, offrendo ai giovani un’opportunità unica per influenzare il futuro dell’Europa e contribuire alla costruzione di una società più equa e inclusiva.

“Insieme al centro Europa Experience – David Sassoli, aderiamo – si legge in una nota – alla campagna #USAILTUOVOTO. Unisciti a noi su https://insieme-per.eu/ e contribuisci alla campagna “Un Piano Giovani per l’Europa”. Aiutaci a redigere un documento di spunti e idee da proporre al Parlamento Europeo. Compila il form disponibile sul sito. Vi aspettiamo numerosi per questo importante evento che ci vedrà protagonisti nella costruzione del futuro dell’Europa”.