Un piano nazionale per la conservazione di squali e razze dei mari italiani, seminario nel museo Darwin-Dohrn

Mercoledì 21 e giovedì 22 maggio, nel Museo Darwin-Dohrn della Stazione Zoologica di Napoli, si terrà il Workshop “Verso un Piano di Azione per gli Elasmobranchi dei mari italiani”, coordinato da diversi istituti di ricerca (Stazione Zoologica, CNR-IRBIM, Università di Palermo, Università di Padova), dal WWF e promosso nell’ambito di tre progetti internazionali (Life Prometheus, Life EuSharks, Life Elife) con il patrocinio della Società Italiana di Biologia Marina (SIBM) e dell’Unione Zoologica Italiana (UZI).

Il workshop vedrà la partecipazione non solo di più di 70 ricercatori italiani, ma anche di rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (MASAF), della General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM-FAO), del Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (SPA/RAC), della Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del Mediterraneo Sea (CIESM).

Il workshop mira a contribuire allo sviluppo di strategie gestionali e di conservazione degli elasmobranchi delle acque italiane. Il Mar Mediterraneo ospita più di 80 specie fra squali e razze, tuttavia il loro stato di conservazione è particolarmente critico, con più della metà delle specie valutate dall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) considerate a rischio in queste acque. Lo sviluppo di strategie gestionali risulta quanto mai urgente, considerando anche il ruolo chiave che queste specie rivestono negli ecosistemi marini.

Nel 1999 la FAO ha adottato l’IPOA Sharks (International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks) con lo scopo di fornire linee guida per l’adozione di misure che garantiscano la conservazione e l’uso sostenibile di queste specie e promuovere con i diversi stati lo sviluppo e l’adozione di piani a livello nazionale (NPOA sharks). Il workshop ha come obiettivo di contribuire concretamente allo sviluppo del piano di azione nazionale, tutt’ora mancante, attraverso il dialogo fra ricercatori, rappresentanti di organizzazioni non governative e decisori politici. Il contributo delle diverse istituzioni risulta essenziale per lo sviluppo di un piano di azione concreto che, partendo da solide basi scientifiche, possa tenere in considerazione i diversi aspetti, da quelli conservazionistici a quelli socio-economici sino a quelli legislativi.

Il workshop vedrà una prima giornata dedicata alla presentazione, condivisione e discussione di attività di ricerca nell’ambito della conservazione degli elasmobranchi. La ricerca italiana dedicata allo studio e della conservazione degli elasmobranchi è attiva in diversi progetti a livello nazionale ed internazionale e già in occasione del workshop “La ricerca pubblica italiana a supporto della conservazione degli elasmobranchi del Mediterraneo”, tenutosi presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli a marzo 2023, aveva condiviso risultati scientifici, con i ricercatori che, in quell’occasione, si erano impegnati a fornire alle amministrazioni supporto per la gestione e conservazione di queste specie, considerate prioritarie a livello europeo. La seconda giornata del workshop costituirà quindi una continuazione dell’impegno preso dai ricercatori. Attraverso una tavola rotonda i ricercatori e i rappresentanti delle diverse istituzioni competenti discuteranno e svilupperanno il piano di azione per gli elasmobranchi dei mari italiani.