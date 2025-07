Un progetto per la digitalizzazione dei porti turistici

ROMA (ITALPRESS) – La collaborazione tra la piattaforma Ulisses e il Ministero del Turismo ha portato a un nuovo passo verso la digitalizzazione dei porti turistici italiani. L’iniziativa si propone di potenziare la raccolta, la gestione e l’analisi dei dati relativi ai flussi di imbarcazioni e persone all’interno delle infrastrutture portuali dedicate al turismo, favorendo una visione più integrata e moderna del sistema. Un primo risultato concreto di questa collaborazione è rappresentato dal censimento nazionale dei porti turistici, che consentirà di raccogliere informazioni strutturate e aggiornate su infrastrutture, servizi disponibili e capacità ricettiva. Questi dati saranno integrati nel portale italia.it, e per metteranno l’invio diretto di richieste di prenotazione ai porti aderenti, offrendo un servizio innovativo per diportisti e operatori del settore. Il secondo step del progetto prevede un intervento infrastrutturale diretto: sarà attrezzato un pontile in ci ascuno dei dieci porti che parteciperanno alla fase operativa dell’iniziativa, con l’obiettivo di creare casi pilota replicabili e pienamente integrati con la piattaforma digitale.

sat/azn