Un progetto per rilanciare il Miglio d’Oro. Lunedì 21 dicembre la presentazione di Marine Litter

“Marine Litter – miglio d’oro”, progetto di salvaguardia del litorale vesuviano, sarà presentato ufficialmente lunedì 21 dicembre alle ore 12 in una conferenza stampa in live streaming, trasmessa sulle pagine facebook Marine Litter miglio d’oro – Radio Siani e sul canale Youtube Radio Siani. Previsto l’intervento di saluto del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

A curare il progetto finanziato dal Flag Litorale Miglio D’oro si è costituita una rete di soggetti del terzo settore: Aics, , Assoutenti Campania Aps, Cooperativa Sociale Giancarlo Siani, Associazione di volontariato Hippocampus.

Il progetto, si legge in una nota, “ha l’obiettivo di intervenire in maniera organica nella salvaguardia del litorale del miglio d’oro e a contrastare il fenomeno denominato marine litter. Le attività proposte dalla “Rete” oltre ad intervenire nell’immediato con azioni concrete di recupero dei rifiuti dal mare e dalla terra ferma, si orienteranno a porre le basi per un intervento sostenibile nel tempo e soprattutto replicabile per gli altri litorali.

Il fine ultimo del progetto è la creazione di una vera e propria economia circolare rappresentata dal riutilizzo dei rifiuti recuperati che consentirà al progetto stesso di autosostenersi nel tempo (…). L’intervento progettuale sarà svolto in collaborazione con i soggetti del territorio e i partner scientifici e tecnici tra cui: Stazione zoologica Anton Dohrn, Leucopetra spa, servizi ambientali, Love Boat.

Per seguire la conferenza connettersi in data lunedì 21 dicembre, dalle ore 12:00 su

Pagina Fb Marine Litter – miglio d’oro: https://www.facebook.com/marinelittermigliodoro

o sulle pagine social dei partner del progetto Marine Litter – Miglio d’Oro

e sul Canale Youtube di Radio Siani: https://www.youtube.com/user/RadioSiani