Un referendum per dare più poteri a Roma e alle ex capitali Milano e Napoli: proposta di Morassut (Pd)

“Il Pd dovrebbe proporre un referendum consultivo, ai sensi dello Statuto di Roma Capitale, per cristallizzare un enorme consenso popolare sull’avvio di una riforma istituzionale della Capitale”. Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut. “Alla Capitale – continua Morassut – occorrano poteri legislativi e di programmazione, unico modo per dare agli attuali municipi piena dignità comunale e superare definitivamente il concetto di ‘decentramento’ ed entrare in quello di federalismo metropolitano. Poteri che comportano una modifica della Costituzione. Aggiungo che tale riforma andrebbe inquadrata in un contesto nazionale operando per dare altrettanti adeguati poteri alle altre due metropoli internazionali italiane con un passato di Capitali: Milano e Napoli”.