Un Ulisse del Novecento sbarca al Museo Arcos di Benevento

di Massimiliano Craus

Ulisse è tornato in Campania e si è presentato in fattezze moderne. Un Ulisse del Novecento sbarcato al Museo Arcos di Benevento in occasione della 43esima edizione del “Benevento Città Spettacolo” con la direzione artistica di Carmen Castiello ed il suo Balletto di Benevento. L’Ulisse di cui scriviamo è un personaggio a metà strada tra il mito ed un nostro contemporaneo, scelto per avviare l’idea del viaggio a più strati, con il coinvolgimento del pubblico peripatetico tra le sale del Museo Arcos della città sannita. “Ambientata nelle gallerie del Museo Arcos, la performance è infatti un approdo artistico per conoscere e valorizzare i siti architettonici più suggestivi di Benevento attraverso l’arte – ci spiega la poliedrica Carmen Castiello, sempre più musa ispiratrice degli eventi artistici e culturali in città – Danza, teatro, pittura e musica infatti riabitano luoghi dove la storia si è sedimentata ed emana tutto il suo potere evocativo. Ambienti in cui si concretizza un’alchimia tra luogo e performance, in grado di esaltare entrambi, valorizzando l’atto performativo e permettendo così alla spettatore di (ri)scoprire la città, diventando essa stessa uno spettacolo”.

I versi scritti e recitati dalla regista Linda Ocone hanno aggiunto un quid didascalico che ha semplificato senz’altro il viaggio museale tra musica, danza, pittura ed il mito vivente. Un viaggio a matrioska, un viaggio onnicomprensivo in cui Carmen Castiello ha preso le redini dei giochi artistici e culturali in città, vestendo sempre più i panni della primadonna di un’offerta in città senza precedenti. Proprio come in questo spettacolo, previsto lungo quattro approdi, ivi compreso il naufragio di Ulisse. Il pubblico ha potuto muoversi con lui fino all’incontro con le sirene ed al sogno di Penelope per giungere alla visione di Ulisse divenuto uomo del Novecento. Le musiche sono tratte dai film “Lo sguardo di Ulisse” ed “Eternity and day” del regista Theodoros Angelopoulos e scritte da Eleni Karaindrou.

“Le atmosfere balcaniche di questa grande musicista greca, compositrice e ricercatrice delle radici musicali – aggiunge Carmen Castiello – libera dagli schemi tradizionali, riesce ad esprimere sentimenti ed emozioni che si riflettono nella creazione della coreografia e sugli stessi danzatori riguardo i grandi temi dell’esistenza.” Il risultato è stato il riconoscimento dello sforzo a più mani degli artisti e la richiesta di tre repliche alle quali non è stato possibile aggiungerne altre per mere ragioni di tempo e spazi a disposizione. Un successo che si aggiunge a tutti gli altri di un passato artistico e culturale che fa del Balletto di Benevento un punto di riferimento in città impareggiabile, soprattutto con il valore aggiunto dei nomi e dei numeri che si sommano alla qualità costante. Qualità cercata a tutti i costi anche accanto ad Ulisse, personaggio scelto evidentemente per andare incontro all’esigenza di valorizzare e promuovere il brend sannita ben oltre la rassicuranti mura della città, proprio come nelle corde di una Carmen Castiello impegnata a lanciare nel mondo del lavoro i giovani talenti della città e della provincia. “Il mio obiettivo dichiarato a più riprese in questi anni è quello di lanciare il prodotto artistico della nostra città e smuovere le acque e le carriera dei tanti artisti nostrani.” Queste sono le frequenti parole scritte e dette ad alta voce dalla direttrice artistica del Balletto di Benevento, rivolgendosi alla coscienza civile, alle istituzioni ed ai tanti talenti che non riescono ancora ad esprimere la propria vocazione. Ulisse è stato dunque scelto come mezzo, strumento e veicolo di un viaggio ideale verso nuovi approdi di successo e qualità per tutti.