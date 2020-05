Un velivolo biposto precipita nel Tevere, salvata una persona

ROMA (ITALPRESS) – Un piccolo velivolo biposto è precipitato questo pomeriggio nel fiume Tevere a Roma, tra via Vitorchiano e l’aeroporto dell’Urbe. Uno dei due occupanti è stato tratto in salvo, mentre sono in corso le ricerche di un possibile disperso con sommozzatori ed elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia.

