Un viaggio a Innolandia, l’Isola dell’Innovazione. Racconti di un moderno Gulliver (Capitolo 5, prima parte)

L’autore si inoltra nel Paese. Uno strano tipo di fiume, il “fiume dell’informazione”, viene descritto. Incontra diverse specie imprenditoriali. Gli esperti di politica pubblica condannano la strategia di sviluppo esogeno a causa della frenesia delle case d’asta. Lo sviluppo indigeno attraverso la creazione di nuove imprese e le reti interaziendali ottiene grandi elogi.

Inoltrandomi nel Paese, ho visto un fiume la cui singolare forma non lineare scorre attraverso il tempo e lo spazio. Ho capito che si trattava di un fiume di informazioni incastonate nell’industria della conoscenza che ho descritto. Il fiume, che scorre attraverso individui e aziende, li influenza e, a sua volta, ne è influenzato.

Le istruzioni fornite dal fiume vengono trasportate attraverso una rete idraulica, in modo che il flusso di informazioni sia continuo, ricco, rapido, libero e reciproco. Ho dovuto riconoscere che questa infrastruttura per l’informazione era molto più avanzata dell’architettura “a pozzo” così tipica nei nostri paesi, ad esempio in quelle aree definite “distretti industriali” dove, per vicinanza geografica, molte piccole imprese indipendenti sono interconnesse in una serie di operazioni per la produzione di un prodotto specifico. Come il lettore sa, in questi ambienti, i detentori di informazioni si comportano come i proprietari dei pozzi. I dati disponibili indicano che il proprietario del pozzo desidera la fornitura. La divulgazione parziale e opportunistica delle informazioni favorisce un clima di incertezza nei rapporti cliente-fornitore.

Gli abitanti di Innoland giocano a un gioco di passaggio sul campo dell’informazione. Come mi ha detto un imprenditore: “A Innoland, ciò che conta davvero è il punteggio del club, mentre i miei punteggi potrebbero contare” (9). Anche i concorrenti condividono le informazioni. Ho incontrato imprenditori che hanno fornito ai loro rivali informazioni sulla solvibilità di potenziali clienti e hanno rivelato i nomi dei concorrenti che avrebbero potuto risolvere i problemi dei clienti che non erano in grado di risolvere. Al contrario, i nostri imprenditori giocano a una partita a fuoco. Un diffuso ethos individualistico impedisce alle aziende di superare la loro riluttanza ad aprire la propria attività a soggetti esterni e ad accettare l’idea di condividere esperienze con loro, in particolare con i concorrenti.

Le aziende che popolano Innoland appartengono a specie molto diverse. La loro classificazione, elaborata dall’Ufficio del Censimento, mi è sembrata insolita, soprattutto se confrontata con la nostra tradizionale divisione tra PMI e grandi aziende. Mi è stato mostrato un campione da cui è possibile visualizzare nove specie di aziende:

– Sviluppatori di opportunità

– Campioni locali

– Perni

– Cattedrali nel deserto

– Sfruttatori

– Attrattori

– Frammentati

– Tradizionali

– Leader locali

La classificazione si basa sulle motivazioni delle aziende a insediarsi nel Paese e sui mercati (da locale a globale) in cui operano.

A voyage to Innoland, the Island of Innovation. Tales of a modern Gulliver (Chapter 5, first part)

The author travels up into the country. A strange sort of river – the ‘river of information’, described. He meets several entrepreneurial business species. Public policy pundits condemn the exogenous development strategy due to auction-house frenzy. Indigenous development through new firm formation and inter-firm networks wins their high praise.

Going up into the country, I saw a river whose singular non-linear shape flows through time as well as space. I realised it was a river of information embedded in the knowledge industry I have described. The river, which runs through individuals and companies, influences them and, in turn, is affected by them.

The instructions the river supplied are carried through a plumbing network, so that the information flow is continuous, rich, rapid, free, and reciprocal. I had to acknowledge that this infrastructure for information was far more advanced than the ‘well’ architecture so typical in our countries, for instance, in those areas labelled ‘industrial districts’ where, by geographical proximity, many independent small firms are interlocked in a set of operations for manufacturing a specific product. As the reader knows, in these environments, the holders of information behave as the owners of wells. The available data is that the well’s owner wants supply. Partial and opportunistic disclosure of information fosters a climate of uncertainty within the customer-supplier relationships.

The Innolanders play a passing game on the field of information. As an entrepreneur said to me, “In Innoland, what really matter is the club’s score, whereas my own scores might count” (9). Even competitors share information. I met entrepreneurs who gave their rivals information about the solvency of potential clients and disclosed the names of competitors who could have solved clients’ problems they were unable to. By contrast, our entrepreneurs play a shooting game. A widespread individualistic ethos precludes companies from overcoming their reluctance to open the business to outsiders and to accept the idea of sharing experiences with them, notably competitors.

Companies populating Innoland are of very different species. Their classification, produced by the Census Office, appeared to me unusual, above all when compared with our orthodox divide between SMEs and large corporations. I was shown a specimen from which nine species of firms can be visualised:

-Opportunity developers

-Local champions

-Pivots

-Cathedrals in the desert

-Exploiters

-Attractors

-Fragmented

-Traditional

-Local leaders

The classification is based on companies’ motivations for locating in the country and on the markets (from local to global) in which they operate.

