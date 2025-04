Un viaggio nella fantascienza tra Bene e Male

di Piero Antonio Toma

Una violenza gratuita e quindi da lapidare precede un svolta verso un’umanità sempre in bilico e una vita gemellata alla rovescia di Elena Di Stasio e Padre Elia. E dove la realtà di un presente contraddittorio è il punto di partenza che si avvia con un’accumulazione visionaria verso un orizzonte fantascientifico chiamato a rispondere a più di un mistero umano e all’eterno dilemma fra il Bene e il Male che governa il creato. Dopo alcuni precedenti burrascosi e poi salvifici, insieme s’imbattono in un mondo irreale e distopico e dove una Voce, che si avvale di suoi controllori fra gli uomini come i Designati e i Contemplatori, se si rivolge ad Elena, appare quella dell’Apocalisse di biblica memoria, sempre destinata a funestare gli abitanti del pianeta e delle sua galassia, mentre se parla con Elia sembra un nuovo Gesù Cristo, tutto propenso a redimere l’umanità dal male e a prospettarle un bene senza sosta.

Una scrittura che va oltre la trama, vigorosa, densa e unica, pagine inframmezzate da un corsivo che offre spunti di varia umanità, una muraglia di parole che ipnotizza fino a far convivere ossessioni e passioni, dio e il demonio, il modo di imprigionare il mondo in una pagina, la capacità di scodellare le nostre conoscenze ribaltate o di spalancare il fondo di un bicchiere che si muta in un palinsesto tutto da decifrare. Questo andare per mondi entropici non intende rendere complice il lettore, ma fargli notare quanti inciampi lui ha da affrontare. Tra i tanti propositi nichilisti emerge fra la Voce ed Elia un mantra che coinvolgerà gli abitanti della Terra e che dovrebbe fra l’altro azzerare le differenze tra i continenti, fra uno svettante finlandese, un bassotto nero d’Africa e un giallastro dell’Asia; fra nazionalismi e confini che si sono frapposti fra di loro gli abitanti della Terra si sono chiusi in se stessi, nelle proprie case, alimentando confini, odi e guerre. Occorrerà quindi abbattere gli uni e le altre, e dovranno vietarsi differenze sia razziali sia nazionalistiche tra americani, etiopi e giapponesi, ma solo ed unicamente terrestri che vivranno in pace in un unico pianeta senza confini e senza le armi. Di fisionomia opposta è l’imperioso messaggio della Voce ad Elena: “il Male…è il più potente volano di progresso in questo disgraziato Universo”: sarà agevolato il commercio delle armi e nuovi mezzi di difesa e di sterminio, mentre le vecchie e nuove religioni si distanzieranno sempre di più l’una dall’altra. Alla fine, dopo un sommovimento tra galassie, una Voce fa rivivere Lillo un ragazzo autistico e facendogli capire che sono sempre gli umani a generare il Bene e il Male.

I Contemplatori, Giovanni Nurcato, Giacovelli editore, pag. 238, € 18