“Un viaggio nell’Arte”: conversazione con Nazzareno Orlando sulla trasmissione che esplora la creatività e le sue potenzialità nel territorio

di Chiara Fucci

L’arte come modo per diventare memorabili, immortali, eludere la banalità della vita e trasmettere qualcosa al futuro è parte della vicenda narrata da Nazzareno Orlando nel suo ultimo libro: “Meduse Immortali”. E se l’arte, intendendo tutti i linguaggi che essa comprende, è l’occasione per lasciare un segno indelebile, bene si intende quanto sia importante per un territorio. In questa intervista con Nazzareno Orlando abbiamo ripercorso la genesi della sua trasmissione “Un viaggio nell’Arte”: format di LabTv basato su conversazioni tra l’autore e gli artisti intesi in senso lato, incontrati nei laboratori che rappresentano la culla della loro arte. In questo caso siamo stati noi a porre delle domande e a conversare con Nazzareno Orlando, autore, tra l’altro, di tre libri e di un quarto progetto in divenire, tutti accomunati da un intreccio di linguaggi artistici: arte figurativa, musica, e scrittura. Siamo partiti da “Un viaggio nell’Arte” per arrivare a parlare di quanto sia fondamentale accendere un riflettore anche sugli artisti delle zone interne, a volte più in ombra, e di quanto, per permettere una reale rinascita artistica, sia necessario che un territorio si faccia promotore di confronti e occasioni.

Come è nata l’idea di un rapporto tra Lab TV e l’arte, che ha dato poi vita alla trasmissione “Un viaggio nell’Arte”?

Qui devo fare una breve introduzione: non tutte le fonti di comunicazione, soprattutto quelle locali, sono predisposte a dare ampia libertà ai loro collaboratori per quanto riguarda il mondo della cultura e dell’arte, noi siamo stati fortunati perché l’editrice di LabTv crede invece molto in questi settori e ci ha lasciato ampia libertà di operare in questa direzione.

È successo tutto per caso, io vengo da un’altra esperienza, sono stato infatti per dieci anni assessore alla cultura di Benevento con due sindaci diversi perché ho questo amore profondo per l’arte in generale, per lo spettacolo, cose che mi hanno sempre affascinato al di là della politica. Poi sono stato chiamato in ambito televisivo per sistemare dei programmi e in questa occasione ho proposto di fare uno speciale con Mimmo Palladino, che è un nostro conterraneo, siamo andati a casa sua per proporglielo, a Mimmo è piaciuta l’idea e ci ha detto che avremmo potuto fare proprio un viaggio nell’arte, verificare quali sono le potenzialità del territorio; di rilancio io gli ho proposto di iniziare con lui, di mandargli un giornalista, ma Mimmo ha preteso che gli facessi io l’intervista, che poi in realtà non è stata un’intervista, noi parliamo di conversazione, quindi direi che è stata la prima conversazione di una lunga serie.

Quali sono stati e quali saranno i prossimi personaggi della trasmissione, e quale criterio viene seguito nello sceglierli?

Durante questo percorso abbiamo incontrato davvero tanti artisti del territorio, ma siamo andati anche fuori zona, ad esempio siamo stati più volte a Roma in atelier, per andare a scoprire dove si cela l’arte, è importante infatti per noi non registrare il programma in studio ma andare lì dove l’artista produce. Il criterio è stato inizialmente quello di privilegiare nomi che avessero un po’ di storia personale, quindi professionalità, qualità, mostre, ovviamente quando parliamo di “Un viaggio nell’Arte parliamo oltre che delle arti figurative, che comprendono pittura e scultura, anche di fotografia, virtuale, musica, per cui abbiamo coinvolto personaggi di diversa natura. Per quanto riguarda l’arte pittorica abbiamo incontrato, solo per fare qualche nome, Peppe Leone, Vinzela, Italo Mustone, Giuseppe Rubicco, Stefano Buonavita, Salvatore Fiore, Mario Lanzione, Gennaro Vallifuoco, che è anche scenografo teatrale, e tanti altri. Per quanto riguarda invece la nuova edizione abbiamo aperto giovedì scorso con Eliana Petrizzi e i prossimi due ospiti saranno il fotografo Claudio Barontini e lo scultore Ugo Cordasco.

Quanto è importante la rinascita e l’evoluzione dell’arte nel nostro territorio e quale crede che siano gli strumenti che possono agevolarla?

Su questo è difficile essere sintetico, l’arte è fondamentale per la rinascita di un territorio, intendo per arte anche la capacità di vendere le bellezze del proprio territorio, quindi ci sarebbe davvero da lavorarci molto sopra. Faccio l’esempio di Benevento, la mia città: Benevento si apprestava a costruire un museo di arte contemporanea, quindi un contenitore che poi andava riempito, purtroppo si sono fermati i lavori per vari motivi, ma io penso che i luoghi siano fondamentali.

Metterei sullo stesso livello tre cose: la capacità di dare visibilità agli invisibili, cioè opportunità a tanti grandi artisti che se non hanno un’occasione non usciranno mai fuori, non possiamo limitarci solamente a quelli benvoluti dai critici d’arte; i luoghi: ci sono città in cui non c’è neanche una galleria di esposizione, non parlo dei privati ma delle istituzioni che dovrebbero soprattutto dare luoghi e opportunità; la questione territoriale: bisogna andare a scovare quali sono le tradizioni dei luoghi e trasformarle in qualcosa di artistico. Faccio un esempio, prima il Festival Benevento Città Spettacolo era un laboratorio dove si presentavano tutte le produzioni nazionali, mettendole insieme alle capacità territoriali, e quindi diventava un momento di confronto tra l’artista giovane, o ancora non noto, con quello conosciuto e già sull’onda del successo, per cui diventava una grande vetrina capace anche di far diventare importanti alcuni artisti.

A proposito dell’evoluzione in campo artistico, che ne pensa dell’intelligenza artificiale applicata all’arte?

Sull’intelligenza artificiale io sono un po’ scettico nel senso che penso una cosa fondamentale: credo che l’intelligenza artificiale vada utilizzata, non dobbiamo farci prendere la mano e soprattutto non posiamo pensare che abbia un’anima, deve essere sempre l’uomo a dare le caratteristiche per trasformarle in qualunque altra cosa, pensare che un robot può fare un quadro va bene ma è pur sempre un quadro senza emozioni e vibrazioni. Quindi gli strumenti tecnologici sono fondamentali perché non possiamo restare arretrati, se esistono vanno utilizzati, ma vanno sottoposti alla nostra volontà e quindi vanno indirizzati con saggezza.