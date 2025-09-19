Città della Scienza, un weekend di esperimenti e scoperte: l’acqua protagonista

Città della Scienza invita famiglie e visitatori a un fine settimana all’insegna della meraviglia e del divertimento il 20 e 21 settembre 2025. Il polo scientifico di Bagnoli sarà aperto dalle 9:00 alle 17:00, offrendo un programma ricco di attività interattive e spettacoli educativi per tutte le età.

Oltre allo show, i visitatori potranno esplorare le affascinanti attrazioni del museo. L’avventura scientifica si rinnova con Corporea, un viaggio interattivo all’interno del corpo umano, la mostra Insetti & Co., per esplorare da vicino il mondo degli insetti; il Planetario con spettacoli immersivi per perdersi tra le stelle e i misteri dell’universo.

Cuore del weekend sarà l’evento speciale “E-Sperimentiamo con l’acqua“, uno science show che svelerà tutti i segreti di questa risorsa fondamentale per la vita. Attraverso esperimenti sorprendenti, facili da replicare a casa per continuare a stupire amici e familiari. Il pubblico potrà scoprire le incredibili proprietà dell’acqua in modo divertente e coinvolgente. Lo spettacolo si terrà alle 11:30 e alle 15:00.

Città della Scienza si conferma una meta imperdibile nel panorama culturale di Napoli, un luogo dove la conoscenza si trasforma in un’esperienza memorabile di divertimento e scoperta per visitatori di ogni età.