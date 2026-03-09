Una “bella piazza per i diritti delle donne”: a Napoli eventi dall’11 al 30 marzo

Piazza Garibaldi si trasforma per tutto il mese di marzo in uno spazio di incontro, confronto e creatività dedicato ai diritti delle donne. Dall’11 al 30 marzo prende infatti forma “Una bella piazza per i diritti delle donne”, una rassegna di eventi multidisciplinari tra musica, danza, arti visive e incontri letterari pensata per stimolare una riflessione sul ruolo delle donne nella trasformazione culturale e sociale contemporanea.

L’iniziativa rientra nella programmazione di Marzo Donna 2026, promossa dal Comune di Napoli, ed è organizzata dalla Fondazione Una Nessuna Centomila insieme alla cooperativa sociale EVA Cooperativa Sociale, con la collaborazione di COMICON, Coreapoli, del Consorzio Unicocampania, di Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne e della cooperativa sociale Dedalus. Il progetto si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana Bella Piazza, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Portineria Garibaldi, punto di ritrovo situato al civico 152 della piazza. Il programma si apre l’11 marzo con “RaParità”, laboratorio estemporaneo di rap condotto dal rapper Lucariello, dedicato ai temi dell’equità di genere e dell’educazione sessuo-affettiva, con l’obiettivo di decostruire stereotipi e pregiudizi attraverso il linguaggio della musica.

Il calendario prosegue con incontri culturali e performance artistiche. Il 19 marzo sarà presentato il libro Antropocene digitale con il sociologo Adam Arvidsson dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, seguito dalla performance “Figlie d’ ’a tempesta” della scuola Giselle Movement. Il giorno successivo, il 20 marzo, si terrà la presentazione del volume Il sostegno precoce alla genitorialità per prevenire il maltrattamento con l’autrice Marianna Giordano, presidente del CISMAI.

Tra gli appuntamenti più partecipativi spicca, il 21 marzo, la Living Library “Donne che fanno storia, oggi”, una biblioteca vivente animata dalle ragazze di Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne e curata da Angela Laurenza.

Dal 23 al 27 marzo Piazza Garibaldi ospiterà la mostra “Se io non voglio tu non puoi”, realizzata da studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Napoli in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila e COMICON, dedicata al tema del consenso e della libertà nelle relazioni.

Il 24 marzo sarà invece presentato il libro Predatori. Sesso e violenza nelle mafie con l’autrice Celeste Costantino e lo studioso di ’ndrangheta Antonio Nicaso, con letture dell’attrice Cristina Donadio e la moderazione della presidente della fondazione Giulia Minoli.

Spazio anche alla danza e alle culture giovanili con “WE ARE K – Danza, Donne, K-pop”, flashmob del 28 marzo realizzato con Coreapoli e COMICON, che vedrà protagoniste le giovani ballerine della community locale.

La rassegna si concluderà il 30 marzo con la presentazione della graphic novel Troppo libera degli autori Assia Petricelli e Giorgio Riccardi, dedicata alla vita della scultrice Camille Claudel.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con l’obiettivo di trasformare Piazza Garibaldi in un laboratorio culturale capace di promuovere consapevolezza, partecipazione e nuove narrazioni sui diritti delle donne.