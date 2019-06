Una bimba: “Tremava tutto, in casa non torno”

Colonna (Rm), 24 giu. – (Adnkronos) – di Silvia Mancinelli

“Io a casa non ci torno. Tremava tutto, stasera non ci dormo”. La piccola Elisa ha 7 anni e le idee chiare: lei, che è nella piazzetta del belvedere a Colonna insieme ai genitori e ad altri residenti, dice chiaramente ai tecnici della protezione civile che in casa non vuole rientrare. E’ la paura che, nell’epicentro del terremoto che ha scosso la Capitale nella tarda serata, sta giocando un ruolo di forza. “Se ci saranno nuove scosse? Se crolla tutto?” urla al telefono un ragazzo mentre cammina in strada dalla piazza del centro storico.