Una Camaldoli europea? Venerdì 28 seminario nella Biblioteca dell’Università Link a Roma

Una Camaldoli europea? E’ il titolo del seminario che si svolgerà venerdì 28 febbraio, a partire dalle15., nella Biblioteca dell’Università “Link”. Il seminario sarà l’occasione per la presentazione del volume “L’invenzione dell’economia pubblica italiana. La capacità di immaginare il futuro per economia e società, da Camaldoli alla Costituzione, allo schema Vanoni, ai patti di Roma”, edito da Eurilink University Press, nel 2024.

“La decisione di procedere alla pubblicazione degli Atti di un Convegno tenutosi all’Università Link nel 2013, a settant’anni dalla pubblicazione del Codice di Camaldoli, è nata – si legge in una nota di presentazione – con l’intento di proseguire quelle riflessioni e di stimolarne delle nuove, per sostenere e rinnovare il pensiero sui fondamenti della vita democratica delle comunità. Si è giudicato maturo il momento di ripartire proprio da quell’invito pontificio del 1943, rivolto a cattolici e studiosi, a occuparsi seriamente della matrice dei problemi sociali ed economici del Paese e anche dell’Europa, per ritornare a riflettere con un alto sentire esistenziale e a definire idonee premesse alle decisioni politiche e istituzionali. Ciò comporta di ricominciare a porre la persona, la sua esistenza, la sua coscienza al centro delle riflessioni e delle finalità”.

“Come nel 1943 – prosegue la nota – , il monito e lo stimolo per un riscatto della politica e il rinnovamento dei princìpi democratici e di convivenza civile possono venire oggi senza alcuna preclusione anche dalla Chiesa: in effetti, oggi, in tutto il mondo, una quantità crescente di osservatori di tutte le razze e di tutte le religioni ascolta con interesse e speranza le parole di Papa Bergoglio, non curando che egli sia un capo religioso, ma badando alla qualità dei contenuti. Il Pontefice non si stanca di professare e di proporre il suo credo nella pace, nella fratellanza tra gli uomini e con il creato come vocazione genuina e insopprimibile del genere umano, anche di fronte alla tragedia delle guerre che infestano il pianeta. Di fronte a quella che il Papa chiama la terza guerra mondiale a pezzettini ci si rende conto che non ci sono visioni né sogni. Aveva ragione Karol Wojtyla che già ai suoi tempi diceva: «l’uomo soffre soprattutto per mancanza di visione». Quel sogno che tutti avemmo nell’89, “finalmente un mondo unito e universale!”, è miseramente crollato. C’è bisogno di un sussulto di pensiero, di una nuova visione del mondo e del Paese”.

Come ha opportunamente detto il Cardinal Zuppi: “Il Codice di Camaldoli è diventato il simbolo della capacità di iniziativa dei cattolici per il futuro dell’Italia durante la guerra… Oggi siamo in una stagione in cui si sente il bisogno di una responsabilità civile maggiore. Per l’Italia, per l’Europa, per il mondo: tutto è incredibilmente connesso. Una ripartenza? Certo, non si può restare inerti. Non si può restare chiusi nel proprio “io”: bisogna avere il coraggio del “noi”! …Tornare a Camaldoli, allora, è un bisogno e una chiamata: per guardare lontano e liberarsi dalla prigionia del presente. Il Codice è stato un’iniziativa coraggiosa di chi non aspettava gli eventi, non stava a guardare ma voleva andare oltre il fascismo e le distruzioni della guerra. Niente avviene in maniera uguale. Ma lasciamoci ispirare dalla storia”.

Importante anche l’interrogativo che Sergio Mattarella, a Marsiglia, ha posto ai popoli europei: “Bisogna scegliere: essere “protetti” oppure essere “protagonisti”? Siamo in un versante delicatissimo della storia. Si tratta di essere consapevoli delle gravi responsabilità che pesano sulle spalle dei popoli”.