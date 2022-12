Una corsa verso il vento: si presenta a Napoli, alla Domus Ars, il romanzo postumo di Delia Morea

Venerdì 16 dicembre, alle ore 17,30, alla Domus Ars (a Napoli, in via Santa Chiara 10 ) si presenta il romanzo postumo di Delia Morea, Una corsa verso il vento, Avagliano Editore, 2022. Con Antonella Morea intervengono Titti Marrone, Nando Vitali e Giuseppe Petrarca. L’attrice, a due anni dalla prematura scomparsa della sorella Delia, scrittrice e giornalista, ha voluto dedicarle la pubblicazione del romanzo a cui aveva lavorato con intensa passione, ricordandola con un pomeriggio a lei rivolto. “Delia voleva pubblicare questo suo romanzo che lei definiva di genere Fantasy per ragazzi –scrive la sorella Antonella – anche se io credo possano leggerlo tutti. Purtroppo non ha fatto in tempo a pubblicarlo e allora lo faccio io per lei. Il ricavato andrà a quei bambini che soffrono della stessa malattia che aveva contratto mia sorella prima che il Covisd la portasse via. Il 16 dicembre, giorno della presentazione, ricorre l’onomastico di Delia e questo è il mio regalo per lei”.Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto a “Lega Italiana Fibrosi Cistica Campania Onlus”.

Delia Morea (Napoli 1952-2020), scrittrice e giornalista, è stata autrice di romanzi, racconti, saggi e pièces per il teatro. Nel 2002 vince la seconda edizione del premio letterario Anna Maria Ortese, nel 2004 è stata finalista al premio teatrale Napoli Drammaturgia Festival. Ha pubblicato, tra gli altri, i saggi: Lazzari e Scugnizzi, Briganti Napolitani, Vittorio De Sica. L’uomo, l’attore, il regista, Storie pubbliche e private delle famiglie teatrali napoletane, la raccolta di testi teatrali La Voce delle mani, con la prefazione di Enzo Moscato. Con Avagliano editore ha pubblicato i romanzi: Quelli che c’erano (2007), Una terra imperfetta (2013). Il suo ultimo libro “Romanzo in bianco e nero” (Avagliano 2019) è stato candidato al Premio Strega 2019.