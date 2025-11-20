Una cravatta Marinella per il Sindaco di Antica Olimpia: Napoli torna protagonista alla Cerimonia della Fiaccola Olimpica

L’intreccio simbolico tra Napoli e la Grecia si rinnova anche quest’anno nella cornice solenne dell’Accensione della Fiaccola Olimpica ad Antica Olimpia. Durante la cerimonia che darà avvio al viaggio del Fuoco Sacro verso Milano-Cortina per i prossimi Giochi Olimpici Invernali, il Sindaco di Antica Olimpia Aris Panaghiotopoulos indosserà una cravatta creata dalla storica maison partenopea E. Marinella, ambasciatrice nel mondo dell’eleganza napoletana.

A suggellare questa tradizione sarà, come avviene ormai da diversi anni, il Presidente dell’Associazione La Decima Musa, Enzo D’Agostino, che raggiungerà Olimpia portando personalmente in dono il prezioso accessorio. Un gesto che nasce dal desiderio di rafforzare i legami culturali tra Napoli e la culla dei Giochi, e che negli anni è diventato un appuntamento simbolico tanto atteso quanto apprezzato.

Maurizio Marinella, erede della storica sartoria fondata nel 1914, ha presentato in video call le novità della nuova collezione, mostrando una selezione di cravatte realizzate secondo la tradizione artigianale che rende il marchio celebre in tutto il mondo. Il modello scelto vestirà il sindaco nel momento più iconico della cerimonia, quando la fiaccola olimpica verrà accesa davanti al Tempio di Hera, alla presenza di autorità internazionali e telecamere di tutto il mondo.

«Per noi napoletani è un orgoglio sapere che, in un’occasione così importante, sia presente un simbolo della nostra identità. Marinella rappresenta un’eccellenza riconosciuta globalmente e porta con sé un pezzo della nostra città», ha affermato Enzo D’Agostino, sottolineando l’importanza culturale e affettiva di un gesto solo all’apparenza semplice, ma capace di creare un ponte ideale tra due culle della civiltà mediterranea.

Per questa edizione, inoltre, Maurizio Marinella ha scelto di omaggiare personalmente il Sindaco Panaghiotopoulos con una cravatta della nuova collezione, rendendo ancora più speciale il momento dello scambio. Non solo un dono, ma un segno di stima e amicizia che sottolinea il valore del rapporto costruito nel tempo.

Ancora una volta, Napoli accompagnerà l’accensione della Fiaccola Olimpica attraverso uno dei suoi simboli più raffinati. Una cravatta che, tra tradizione sartoriale e identità culturale, porta nel cuore della Grecia un frammento autentico dell’eleganza partenopea.