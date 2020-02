Usa, dall’Università di Catania alla tessera onoraria dell’American College of Surgeons

Il prof. Antonio Di Cataldo, ordinario di Chirurgia generale nel dipartimento di Chirurgia generale e Specialità medico-chirurgiche dell’Università di Catania, è stato nominato Honorary Fellow (Socio Onorario) dell’American College of Surgeons. Così si legge sul sito dell’ateneo. Fondata nel 1913, si tratta della società chirurgica scientifica più importante nel mondo, con circa 90 mila iscritti. L’Italia è uno dei Capitoli Internazionali della società e conta circa 250 iscritti. Finora sono solo undici gli italiani diventati Honorary Fellows. Il prof. Di Cataldo, che del capitolo italiano dell’American College of Surgeons è stato governatore fino al 2019 è anche presidente onorario dell’International Society for Experimental Microsurgery.