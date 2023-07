Una data importante per il Giappone e Torre del Greco

Una data da non dimenticare per i rapporti tra Torre del Greco ed il Giappone. Torre del Greco nodo centrale del commercio del corallo, cammei e perle coltivate, Torre del Greco racconta la sua storia dagli ultimi anni del 1800 ai nostri giorni. Lo ha fatto lo scorso 20 aprile del 2017 con Kizuna, giornata celebrativa dell’antica amicizia col Sol levante.

“Ripercorreremo – si legge in una nota – il cammino dei nostri antenati in terra nipponica e la visita, nel 1921, del principe ereditario, futuro imperatore del Giappone, s.e. Hirohito seguito dal fratello Takamatsu omiya e dignitari di corte presso la Reale scuola d’Arte ‘Maria Principessa di Piemonte’ in Torre del Greco, oggi IIS F. Degni – Liceo Artistico.

Rivivendo il percorso cittadino che il principe ereditario scelse di effettuare quasi 100 anni fa, attraverso una serie di pannelli fotografici, con documenti dell’epoca, che adorneranno la centrale Via Roma”.

Un ‘Trattato di amicizia e commercio’ che ha visto immutato nel tempo quell’empatia tra i nostri due paesi. La città di Torre del Greco si preparò ad accogliere personalità diplomatiche, storiche e commerciali nipponiche e italiane, a testimonianza della sorprendente affinità che non teme lo scorrere del tempo.

La giornata del 20 si aprì con il convegno al Museo Civico di Torre del Greco, seguito dalla presentazione del libro La Via del Sol Levante a cura di Mario Vattani, ex console generale ad Osaka e oggi Ambasciatore italiano a Singapore nonché coordinatore per i rapporti con i paesi dell’Asia e del Pacifico, presso la Direzione generale per la Mondializzazione del Ministero degli Affari Esteri. Il canto fu affidato e declamato dalla Soprano Yasko Fujii, con una piacevole esibizione di brani del repertoria tradizionale napoletano.

La seconda parte della giornata fu segnata con il percorso effettuato dal Principe Ereditario Hirohito e terminò con la visita al museo del corallo e del cammeo oltre a una dimostrazione dal vivo del Kendo, la tradizionale arte marziale giapponese dei Samurai.

Un evento nell’evento: due funzionari di Poste Italiane, nel corso della giornata, provvidero in diretta all’annullo filatelico con bollo speciale di ben cinque cartoline create per l’occasione, rappresentative della città, dell’evento e della lavorazione artigianale del corallo e del cammeo di Torre del Greco crocevia del commercio e dei rapporti culturali con Torre del Greco.

“Fu un anno importante per Torre del Greco”, disse nel festeggiare i 140 anni del Liceo Artistico F. Degni di Torre del Greco, tra gli istituti più antichi d’Italia, Kizuna. Fu quello che si delinea essere l’evento conclusivo dei festeggiamenti per i 150 anni di relazioni tra Giappone e Italia, proprio nei due luoghi rappresentativi dell’arte e della cultura torrese, il Museo del corallo e del cammeo e il Museo Civico di Torre del Greco”.

La visita della famiglia imperiale a Torre del Greco segnò un importante momento nella storia delle relazioni tra Italia e Giappone, affermando e ricordando sempre di più gli enormi sacrifici che il popolo corallino e la colonia torrese nel Kansai in particolare a Kobe a fatto dalla fine del 800 ai nostri giorni.

I legami risalgono a più di 150 anni fa Alfonso Vitiello titolare di una di queste famiglie che elessero il proprio domicilio a Kobe racconta la giornata del 17 luglio del 1921.

Non solo una via della seta ma anche una via del corallo dei cammei e delle perle.

La via della seta è certamente la più antica e di recente sempre più sotto i riflettori, ma possiamo affermare che esiste la via delle gemme del mare. A fine 800 appena il sol levante si apri al mondo molte famiglie tra cui D’Elia -Vitiello si trasferirono per gestire il mercato delle gemme del mare.

Non fu per caso che, nella prima visita all’estero in assoluto di un principe imperiale il fituro imperatore del Giappone Hirohito nella sua tappa italiana a Napoli e Roma del 1931 ruppe il protocollo per recarsi a Torre del Greco a ringraziare gli operatori e le famiglie per la loro amicizia con il Giappone ed il supporto fornito all’economia nipponica durante la prima guerra mondiale, cosi racconta Alfonso Vitiello.

Alfonso ricorda l’amicizia con l’inventote delle perle coltivate k.Mikimoto il quale riconobbe la famiglia torrese quale Ambasciatrice delle perle nel mondo, al punto tale che nel 1958 alle due di notte con una telefonata invitava i D’Elia-

a recarsi a Ise a Toba in particolare per omaggiare la sua collezione di perle collezionata nella sua vita commerciale. Un doveroso riconoscimento per l’operato della famiglia Italiana per l’industria delle perle nel mondo.

Questo evento ha testimoniato e rafforzato i rapporti tra Torre del Greco ed il Giappone e non capita a tutti di avere una ricorrenza come questa da celebrare.