In occasione della presentazione del programma della “Festa del Vino” di Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, che si terrà domani 18 agosto (ore 9,45) alla Rocca dei Rettori di Benevento, il presidente della Pro Loco Domenico Iannucci mostrerà le bottiglie celebrative di vino falanghina della quarantatreesima edizione dell’evento.
Oltre a Iannucci, all’incontro con gli operatori dell’Informazione interverranno il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ed il Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.
Al termine dell’incontro la Pro Loco omaggerà i Colleghi della Stampa di una bottiglia celebrativa della “Festa del Vino” che “vuole essere – anticipa il presidente Iannucci – solo un ‘assaggio’ dei tanti vini di eccellenza che potranno essere degustati a Castelvenere per quattro serate nelle caratteristiche e suggestive cantine tufacee”.
Un’etichetta speciale per celebrare la quarantatreesima edizione della Festa del Vino a Castelvenere
