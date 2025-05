Una festa speciale

di Nico Dente Gattola

Napoli e Barcellona sono più vicine di quanto possa sembrare per tanti motivi in ultimo per lo stretto rapporto che hanno verso i rispettivi santi patroni San Gennaro e San Jordi il cui culto travalica la religiosità e diventa qualcosa di identitario che in un certo senso segna qui l’essere napoletani e a Barcellona l’essere catalani.

Non deve quindi meravigliare che la rassegna Napoli Mediterranea organizzata da Guida Editore e da Biancamaria Sparano abbia idealmente voluto partecipare alla festa di Sant Jordi che si celebra a Barcellona nella giornata del 23 aprile; festa che prevede il dono di un libro e di una rosa alla persona amata.

E quindi va da sé che l’iniziativa non poteva che essere fatta propria da una realtà culturale da sempre attenta alla cultura e nello specifico al libro e che si caratterizza per l’estrema varietà della proposta perché in fin dei conti donare libri è un vero atto d’amore ancor di più in un momento come questo in cui il libro lotta per sopravvivere e in cui la cultura è forse l’unico argine alla barbarie cui assistiamo.

Per l’occasione è stato presentato il volume “Ignoriamo Petrarca” antologia poetica di Vincent Andres Estelles curata da Celia Nadal Pasqual , evento cui ha contribuito anche la delegazione in Italia del governo Catalano cui si deve l’omaggio di una rosa e di un simpatico segnalibro.

Ora in astratto l’iniziativa può non essere compresa ma in realtà dimostra una profonda sensibilità e attenzione verso la cultura al punto che c’è da augurarsi che sia replicato anche in altri contesti perché la conoscenza è ciò che abbatte i muri.

Iniziativa che coincide , pensiamo non a caso con la giornata internazionale del libro e una grande lungimiranza , casuale o meno, questo poco importa.

Breve postilla : non formalizzarsi sul titolo poiché nonostante le apparenze non si tratta di un volume che invita a boicottare l’illustre autore italiano ma bensì tramite le poesie consente di tornare su una delle pagine più dure della Catalogna.

Così dopo i saluti mai banali ma al contrario sempre sentiti con l’introduzione della Professoressa Paola Villani docente universitaria , hanno discusso del volume la curatrice Celia Nadal Pasqual ed Emanuela Forgetta che hanno dimostrato in modo semplice e chiaro quanto la letteratura italiana e Catalana siano vicine più di quanto possa sembrare.

E ancora come il pensiero e l’opera dello scrittore Catalano siano frutto del suo tempo ed abbiano lasciato un segno nella cultura e nel pensiero catalano perché in fondo se si vuole capire un paese o anche un momento storico nulla di meglio che una sana lettura di un libro sia esso di narrativa di saggistica o ancora di poesie come nel nostro caso.

Tramite i suoi versi Vincent Andres Estelles riesce a dar voce ai sentimenti del popolo catalano in uno dei suoi momenti più bui , quello della dittatura franchista in cui l’identità catalana era a rischio ,figuriamoci se si poteva muovere una contestazione al regime.



Estelles attraverso i suoi versi riesce a fare una sorta di resistenza “ pacifica” ed è per questo che ancora oggi è una figura molto sentita a Barcellona e dintorni forse più dalla gente che dalle istituzioni .

Autore che di conseguenza è molto amato in Catalogna perché come sottolineato ha fatto una lotta per la libertà e non solo per la tutela dei principi alla base dell’identità catalana senza mai farsi scoprire ma usando l’arma migliore che si possa avere : la scrittura che abbatte i muri e rende innocui i nemici.

Un volume sottolineano le relatrici che ha il merito anche di compiere una sorta di piccola operazione verità perché vista da lontano tutto sembra Spagna, laddove invece sussistono tante identità culturali e di cui quella catalana è una delle voci più autorevoli ed è giusto sottolinearlo.

L’incontro è stato davvero partecipato e molto sentite sono state le poesie declamate prima in italiano e poi in Catalano in una raccolta assolutamente originale perché affianca il testo italiano a quello italiano in modo da riuscire a cogliere il pensiero dell’autore, senza come dire contaminazioni.

Ora a prescindere dal volume assolutamente meritevole di lettura, il valore culturale dell’opera di Estelles non è in discussione.

Tuttavia quello che rimane da un pomeriggio come questo è anche altro che è per certi versi di pari importanza e traspare dalle parole di Celia Nadal Pasqual : ovvero i rischi della mancanza di una memoria storica soprattutto per le generazioni future.

Vale a dire che la memoria storica di quel periodo così duro per la Spagna e nel caso specifico per la Catalogna rischia di venire cancellata e questo può essere un danno per le nuove generazioni laddove il passato è una lezione anche per il presente.

Per capirci ancora ai giorni nostri dopo quasi un secolo ci sono persone all’epoca sparite nel nulla , che non si sono più trovate ; da qui l’impossibilità di poter elaborare il lutto con nipoti che si portano addosso la tragedia dei propri nonni di generazione in generazione.

E come darle torto anche uscendo dai confini iberici? Direi che siamo davanti ad un concetto cardine per tutti! Nessuno escluso.

La cultura deve gettare ponti tra realtà diverse , tra paesi e aprire al confronto e anche un libro di poesia può farlo benissimo ancor di più se veicola temi importanti.

Insomma la presentazione di un libro è molto di più di un semplice evento in cui spesso quando vengono affrontati temi importanti come quelli contenuti nella raccolta di poesie di Estelles .

Temi che travalicano anche la semplice funzione di veicolo culturale e hanno il pregio di mantenere accese le luci su una pagina di storia davvero buia.