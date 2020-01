Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Dottor Calenda, siamo in molti a vederla in Forza Italia. Io ci spero da tanto. Ci pensi”. Lo scrive una follower a su Twitter. Il leader di Azione replica: “La risposta seria è questa. Dobbiamo ricomporre la frattura tra popolari, liberal democratici e social democratici. Altrimenti moriremo populisti o Sovranisti. Il lavoro è in due fasi: rafforzare il centro libdem e riportare alla razionalità popolari e sd possibilmente rinnovati”.